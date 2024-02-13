Bist 100
9.158,91 0%
DOLAR
30,72 0,03%
EURO
33,11 -0,05%
ALTIN
2.000,28 0,26%

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Kahvaltılık ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli A101 marketlerden verildi. A101 marketlerde çay, beyaz peynir, krem peynir, kakaolu süt gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. İşte vatandaşların koştur koştur A101 marketlerine gideceği yüzde 41 oranında indirim kampanyasının detayları…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:03
Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Kahvaltılık ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber A101 marketlerden verildi. A101 marketlerde vatandaşların evlerinden eksik etmediği çay, beyaz peynir, krem peynir, kakaolu, muzlu, çilekli süt gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkarıldı. %41 oranında indirim kampanyası ile satışa çıkartılan birden fazla ürün tüm ceplerde bayram etkisi yaratacak. İşte A101 marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan haftanın yıldızları ürünlerinin detayları…

BEYAZ PEYNİR 115, ÇAY 139 TL’DEN SATIŞTA 

A101 marketler haftanın yıldızları kampanyası doğrultusunda; hem A101 KAPIDA uygulaması üzerinden hem de A101 market zincirlerinde bir çok ürünü uygun fiyatlardan satışa çıkartıyor. Haftanın yıldızları kampanyası doğrultusunda seçili ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkaran A101 marketlerde bu hafta yok yok! Lipton Yellow label çay 1000 gr %18 indirimde 169,50 TL’den 139,50 TL’ye, Bozbeyi klasik inek beyaz peynir 600 gr %11 indirimle 128,50 TL’den 115 TL’ye düşüyor. Eğer sizlerle indirimli şekilde haftanın yıldızları ürünlerinden yararlanmak istiyorsanız kesinlikle bu fırsat kaçmaz.

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Kampanya doğrultusunda Danone kakaolu, muzlu ve Çilekli sütler de %21 indirim oranıyla 9,95 TL’den 7,90 TL’ye düşüyor. Bu ürünlerin yanı sıra atıştırmalık, traş bıçağı, kireç sökücü, hijyenik ped gibi ürünlerde indirimli şekilde satışta!

  • Kotex Natural Normal Hijyenik Ped 12'li 45,00 TL 
  • Kotex Natural Gece Hijyenik Ped 10'lu 45,00 TL
  • Keskinoğlu Piliç Nugget 300 Gr 29,75 TL
  • Gold Polmak Fıstık Ezmesi 340 Gr 54,50 TL
  • La Vache Qui Rit Krem Peynir 400 Gr 69,00 TL
  • Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL
  • Derby Samurai 3 Bıçak Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL
  • Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 Gr 9,00 TL
  • Asperox Sarı Güç Sprey 1 Lt 55,00 TL
  • Asperox Kireç Sökücü Mavi Güç 1 Lt 55,00 TL

İLGİLİ HABERLER

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı
2
Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi
3
Tapusu olup bunu yapmayan dizlerini dövecek! Bu hak bir daha verilmeyecek
4
Mutfak tüpüne okkalı zam! Ocakları çatlatan zam sonrası güncel mutfak tüpü fiyatları!
5
Gratis’ten sevgililer gününe özel indirim başladı! Her şey yarı fiyatına düşüyor
6
19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı
7
Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek