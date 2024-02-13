Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Kahvaltılık ürünlerinde indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber A101 marketlerden verildi. A101 marketlerde vatandaşların evlerinden eksik etmediği çay, beyaz peynir, krem peynir, kakaolu, muzlu, çilekli süt gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkarıldı. %41 oranında indirim kampanyası ile satışa çıkartılan birden fazla ürün tüm ceplerde bayram etkisi yaratacak. İşte A101 marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan haftanın yıldızları ürünlerinin detayları…

BEYAZ PEYNİR 115, ÇAY 139 TL’DEN SATIŞTA

A101 marketler haftanın yıldızları kampanyası doğrultusunda; hem A101 KAPIDA uygulaması üzerinden hem de A101 market zincirlerinde bir çok ürünü uygun fiyatlardan satışa çıkartıyor. Haftanın yıldızları kampanyası doğrultusunda seçili ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkaran A101 marketlerde bu hafta yok yok! Lipton Yellow label çay 1000 gr %18 indirimde 169,50 TL’den 139,50 TL’ye, Bozbeyi klasik inek beyaz peynir 600 gr %11 indirimle 128,50 TL’den 115 TL’ye düşüyor. Eğer sizlerle indirimli şekilde haftanın yıldızları ürünlerinden yararlanmak istiyorsanız kesinlikle bu fırsat kaçmaz.





Kampanya doğrultusunda Danone kakaolu, muzlu ve Çilekli sütler de %21 indirim oranıyla 9,95 TL’den 7,90 TL’ye düşüyor. Bu ürünlerin yanı sıra atıştırmalık, traş bıçağı, kireç sökücü, hijyenik ped gibi ürünlerde indirimli şekilde satışta!