ÇAYKUR'ta İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce ikinci sürgün yaş çay alımları tamamlandı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bu dönem tarihin en yüksek ikinci sürgün yaş çay alımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Yoğun Hasat ve 23 Günlük Alım Süreci

Açıklamada, makineli tarıma geçişin sebep olduğu yoğun bir hasat dönemi yaşandığı ve üreticilerden gelen yüksek tonajlı alım taleplerinin karşılanarak sürecin 23 günlük yoğun alım dönemine sıkıştırıldığı vurgulandı.

"Üreticilerimizden gelen yüksek tonajlı alım talepleri teşekkülümüzce göğüslenerek, 23 günlük yoğun alım dönemine sıkıştırılan bir süreçle bu sürgün tamamlanmıştır. Önceki yıllarda ikinci sürgünlerde çok daha uzun sürede yapılan alımlar, bu yıl daha kısa bir süreye sıkıştırılarak tamamlanmıştır. Bu süreçte ÇAYKUR'umuzun makine, insan, malzeme dahil tüm imkanları seferber edilerek etkin bir çalışma yürütülmüştür. Değişen ve gelişen şartlara rağmen ortaya koymuş olduğumuz bu performans, kapasite imkanlarımızı daha önce hiç olmadığı kadar en üst seviyede kullanmamızı sağlamıştır. Fabrikalarımız, durmaksızın geceli gündüzlü bir gayret içerisinde ürünlerinizin bir an önce üretimini tamamlamak için faaliyet yürütmüştür."

ÇAYKUR'un Üretici Güvencesi

Açıklamada ayrıca, ÇAYKUR'un bir kez daha üreticilerin güvencesi ve kara gün dostu olduğu şu ifadelerle belirtildi:

"Her şart ve koşulda üreticilerimiz için varlığımızı sürdürdüğümüzü ortaya koymuş bulunmaktayız. ÇAYKUR var olduğu sürece bu güveni sürdürmeye ve değerli üreticilerimiz de ÇAYKUR'u yanlarında hissetmeye devam edecektir."