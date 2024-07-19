Cebinde parası olana Bakanlıktan arsa fırsatı! O ilde kapış kapış satılacak

Van'da merkezi konumdaki 210 muhtelif arsa Yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vadeyle satılacak. Peşin ödemelerde %20 indirim avantajı sunan projenin yatırım yapmak isteyenlere yönelik harika bir fırsat olduğu görülüyor. 25 Temmuz Perşembe günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek müzayedelere online olarak da katılabilirsiniz. Gevaş, İpekyolu ve Tuşba'daki satılık arsaların yatırım gücü güçlü ve talebin yüksek olduğu tescilli yerler olduğu belirtilmesine rağmen, 210 farklı arsanın tescil başvurusuna başladığı belirtiliyor.

Online olarak katılım sağlanabiliyor!





İhale toplantısına katılacak gerçek ya da tüzel kişilerin, katılım teminatını, toplantı toplantısından önce Emlak Yönetimi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24) TL hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Açık artırma, 25 Temmuz Perşembe günü saat 10.30'da; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya-Ankara ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Ardıç Kültür Merkezi Tuşba-Van'da gerçekleştirileceğini söyleyen yetkililer açık artırma toplantısına internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif sunulacağını aktardılar. İlgilenenlerin detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr ve 0212 608 15 00 adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.