Cem Şenocak'tan Fındık Üreticilerine Dumanlama Uyarısı

Cem Şenocak'tan Zirai Don Uyarısı

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, fındık üreticilerine zirai dona karşı önemli bir uyarıda bulundu. Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, 11-12 Nisan gecesi Ordu ve çevresinde zirai don uyarısı verildiğini hatırlattı.

Fındık Üretimi İçin Tehdit Oluşturuyor

Bu durumun fındık üretimi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şenocak, "Ne acı tesadüftür ki on yıllık periyotlarla ürünümüze dair bu risk yaşanmaktadır. Yaşanmışlıklardan edindiğimiz tecrübelere dayanarak, zirai don tehdidinin en yoğunlaştığı saatlerde bahçelerimizde araba lastiği, saman gibi yoğun duman çıkartacak materyallerin yakılması, muhtemel zararı düşürmekte, hatta sıfırlayabilmektedir," ifadelerini kullandı.

Üreticilere Fedakarlık Çağrısı

Şenocak, fındığın ülkeye döviz girdisi sağlayan 450 bin ailenin geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Aziz üreticilerimizin bu minval üzere hislerle bu gece bahçelerinde dumanlama yaparak fedakarlık göstermesi büyük önem arz etmektedir. Allah ürünümüzü, birliğimizi ve dirliğimizi korusun," değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, zirai dona karşı üreticilerin bahçelerinde dumanlama yaparak tedbir alabileceklerini belirtti.