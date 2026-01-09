Pudu Robotics'ten PUDU T150: 150 kg Kapasiteli Hafif Yük Robotu

Pudu Robotics, hafif yük endüstriyel otomasyona erişimi PUDU T150 ile genişletiyor

Pudu Robotics, üretim ve depo ortamlarında dahili malzeme dağıtımı için geliştirilen PUDU T150'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Şirket, yeni modelin 150 kg yük kapasitesi hedefli uygulamalar için tasarlandığını ve hızlı kurulum, stabil çalışma ve yüksek maliyet verimliliği odaklı olduğunu belirtti.

Hedef pazarlar ve kullanım alanları

Yeni modelin özellikle 3C elektronik, plastik bileşenler ve küçük ürün depolama alanları gibi segmentlerde üreticiler ve lojistik operatörleri için otomasyona geçişteki giriş engelini azaltmayı hedeflediği vurgulandı. Ürünün ilk olarak Çin, Hong Kong, Makao, Tayvan, Vietnam, Tayland, Singapur, Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye pazarlarında sunulacağı belirtildi.

Hafif yük endüstriyel lojistikteki açığı gideriyor

Üretimde yalın ve esnek modellerin yaygınlaşmasıyla birlikte dahili lojistik otomasyonu önem kazanırken, birçok KOBİ hâlâ yüksek maliyetler ve karmaşık kurulumlar nedeniyle robotik çözümleri benimsemekte zorlanıyor. Pudu Robotics, mevcut endüstriyel teslimat robotları PUDU T300 ve T600'e ek olarak karşılanmamış talebi karşılamak üzere PUDU T150'yi geliştirdi. Robot; hafif yük, yüksek frekanslı taşıma senaryolarını hedefliyor.

İki farklı konfigürasyon ve pratik kurulum

Ürün, kaldırma versiyonu (otomatik entegrasyon ve gelişmiş iş akışları için) ve standart versiyon (noktadan noktaya, uygun maliyetli dağıtım için) olmak üzere iki konfigürasyonda sunuluyor. Şirket, cihazın gerçek endüstriyel ortamlarda hızlı ve pratik kurulum için tasarlandığını ifade etti.

Algoritma, konumlandırma ve dayanıklılık

PUDU T150, yerel sunucu veya karmaşık ağ altyapısı olmadan çoklu robot iş birliğini destekliyor. Cihaz, VSLAM tabanlı görsel konumlandırmayı çift LiDAR sensörleriyle birleştirerek tam 360 derece çevresel algılama sağlıyor. Özel algoritmalar sayesinde sistem; dinamik harita güncellemeleri ve stabil konumlandırma imkânı sunuyor.

Ayrıca robotun, havacılık standartlarında, yüksek mukavemetli malzemelerle üretildiği ve yekpare (monoblok) şasi tasarımı sayesinde zorlu endüstriyel ortamlarda üstün dayanıklılık gösterdiği aktarıldı. Darbelere ve deformasyona karşı geliştirilen yapı, yoğun çalışma temposunda bile performansın korunmasına katkı sağlıyor.

Lansman ile birlikte Pudu Robotics'in endüstriyel teslimat portföyünü daha da güçlendirdiği duyuruldu.

