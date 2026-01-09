Sarp Sınır Kapısı’ndan 2025'te 5 milyon 42 bin yolcu, ihracat 17 milyar 74 milyon dolar

Vali Turan Ergün açıklaması

Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek Sarp Sınır Kapısına ilişkin 2025 verilerini paylaştı.

Ergün, "Artvinimiz için büyük öneme sahip olan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçiş imkânı sayesinde vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih ettiği kara hudut kapılarından biridir." ifadeleriyle kapının bölge için önemine vurgu yaptı.

Paylaşılan rakamlara göre 2025'te Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 5 milyon 42 bin olarak gerçekleşti; bu, bir önceki yıla göre yüzde 8,33 oranında azalma anlamına geliyor. 2024 yılında bu sayı 5 milyon 555 bin olarak kaydedilmişti.

Araç giriş-çıkışlarında da düşüş görüldü: 2024'te 792 bin olan araç geçişi, 2025'te yüzde 6,6 azalarak 740 bin oldu.

Buna karşın ticari veriler olumlu seyretti; Ergün, kapıdan yapılan ihracatın yüzde 4 artarak 17 milyar 74 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Gümrük denetimlerine ilişkin konuşan Vali Ergün, "Gümrüğümüzde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımız da titizlikle sürdürülmektedir" diyerek sürdürülen operasyonlara dikkat çekti ve şu bilgiyi verdi: "588 olayda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ile 1 milyar 251 milyon 739 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Ergün, ayrıca 31 Aralık'ta Ardanuç ilçesinin Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili olarak şunları aktardı: "Arama kurtarma çalışmalarında iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış, bir vatandaşımız için ise bölgede yüksek çığ riski nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verilmiştir. Şartlar oluştuğunda çalışmalarımız yeniden devam edecektir."

Vali'nin açıklamaları, Sarp Sınır Kapısı'nın hem seyahat hem de ticaret açısından bölge için taşıdığı önemi ve güvenlik-ticaret dengesine ilişkin yürütülen çalışmaları öne çıkardı.

