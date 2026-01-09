Sarp Sınır Kapısı’ndan 2025'te 5 milyon 42 bin yolcu, ihracat 17 milyar 74 milyon dolar

Vali Turan Ergün: 2025'te Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 milyon 42 bin yolcu geçti; ihracat 17 milyar 74 milyon dolara yükseldi, kaçakçılık ve çığ çalışmaları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:52
Sarp Sınır Kapısı’ndan 2025'te 5 milyon 42 bin yolcu, ihracat 17 milyar 74 milyon dolar

Sarp Sınır Kapısı’ndan 2025'te 5 milyon 42 bin yolcu, ihracat 17 milyar 74 milyon dolar

Vali Turan Ergün açıklaması

Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek Sarp Sınır Kapısına ilişkin 2025 verilerini paylaştı.

Ergün, "Artvinimiz için büyük öneme sahip olan Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, vizesiz ve kimlikle geçiş imkânı sayesinde vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih ettiği kara hudut kapılarından biridir." ifadeleriyle kapının bölge için önemine vurgu yaptı.

Paylaşılan rakamlara göre 2025'te Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 5 milyon 42 bin olarak gerçekleşti; bu, bir önceki yıla göre yüzde 8,33 oranında azalma anlamına geliyor. 2024 yılında bu sayı 5 milyon 555 bin olarak kaydedilmişti.

Araç giriş-çıkışlarında da düşüş görüldü: 2024'te 792 bin olan araç geçişi, 2025'te yüzde 6,6 azalarak 740 bin oldu.

Buna karşın ticari veriler olumlu seyretti; Ergün, kapıdan yapılan ihracatın yüzde 4 artarak 17 milyar 74 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Gümrük denetimlerine ilişkin konuşan Vali Ergün, "Gümrüğümüzde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımız da titizlikle sürdürülmektedir" diyerek sürdürülen operasyonlara dikkat çekti ve şu bilgiyi verdi: "588 olayda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ile 1 milyar 251 milyon 739 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Ergün, ayrıca 31 Aralık'ta Ardanuç ilçesinin Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili olarak şunları aktardı: "Arama kurtarma çalışmalarında iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış, bir vatandaşımız için ise bölgede yüksek çığ riski nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verilmiştir. Şartlar oluştuğunda çalışmalarımız yeniden devam edecektir."

Vali'nin açıklamaları, Sarp Sınır Kapısı'nın hem seyahat hem de ticaret açısından bölge için taşıdığı önemi ve güvenlik-ticaret dengesine ilişkin yürütülen çalışmaları öne çıkardı.

ARTVİN VALİSİ TURAN ERGÜN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA...

ARTVİN VALİSİ TURAN ERGÜN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK SARP SINIR KAPISI’NDAN 2025 YILINDA 5 MİLYON 42 BİN YOLCU VE 740 BİN ARACIN GEÇTİĞİNİ, İHRACATIN 17 MİLYAR 74 MİLYON DOLARA ULAŞTIĞINI VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VERİLERİNİ PAYLAŞTI.

ARTVİN VALİSİ TURAN ERGÜN, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Belediyesi'nde Memurlara 2026 Sosyal Denge Tazminatı
2
Siirt TSO'da KOSGEB Girişimci Destek Programı — 2 Milyon TL'ye Kadar Destek
3
Avcılar ve Beylikdüzü'nde Aidat Tartışması: Yeniden Değerleme mi, İhtiyaca Göre mi?
4
Gezer Ayakkabı 2026'da Teknoloji ve İhracatla Büyümeyi Hedefliyor
5
2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki
6
Tüpraş CDP'de Sektör Liderleri Arasına Girdi
7
Trabzon’un Gidişatı Alarm Veriyor: Kazaz'tan İhracat ve Demografi Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları