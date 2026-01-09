Çermik'te Butik Çarşı Hizmete Hazır: Kaplıca Turizmine Yeni Soluk

Çermik'te Butik Çarşı hizmete hazır

Kaplıca turizmini dört mevsime yaymayı hedefleyen Butik Çarşı yapımı tamamlandı. Proje, Diyarbakır Valiliği, Çermik Belediyesi ve Kırsal Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirildi.

Projenin özellikleri

Butik Çarşı, toplam 2 bin 760 metrekarelik alanda konumlanıyor ve 19 dükkan ile bir kafeteryadan oluşuyor. Tesisin amacı, Türkiye’nin mineral açısından en zengin ve şifalı sularına sahip olan Çermik kaplıcalarının yılın dört mevsiminde ziyaretçilere hizmet vermesini sağlamak.

Kadın girişimcilere öncelik ve yerel üretim

Butik Çarşı öncelikle kadın yatırımcılara ve yerel esnafa tahsis edilecek. Burada, ilçede kadın girişimciler tarafından el emeği ile üretilen ürünler ve ilçenin yöresel ürünleri satışa sunulacak; böylece hem yerel üretim desteklenecek hem de istihdama katkı sağlanması bekleniyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kaplıcalar bölgesinde yapılan Butik Çarşı'nın tamamlandığını ve açılışının kaplıca sezonunda gerçekleştirileceğini belirtti. Karamehmetoğlu, projenin kaplıca sezonunu yılın 12 aya yaymayı amaçladığını, kadın girişimcilere iş imkanı sağlayacağını ve kaplıca turizminin gelişmesine olumlu katkı sunacağını vurguladı.

Ziyaretçi hedefleri

Çermik kaplıcaları bu yıl 500 binden fazla turist ağırladı. İlçeye yapılacak termal yatırımlarla bu rakamların 1 milyon kişiye çekilmesi hedefleniyor.

