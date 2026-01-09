Çermik'te Butik Çarşı Hizmete Hazır: Kaplıca Turizmine Yeni Soluk

Çermik'te 2 bin 760 m²'lik, 19 dükkanlı Butik Çarşı tamamlandı; kadın girişimcilere öncelik ve kaplıca turizmini 12 aya yayma hedefi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:27
Çermik'te Butik Çarşı Hizmete Hazır: Kaplıca Turizmine Yeni Soluk

Çermik'te Butik Çarşı hizmete hazır

Kaplıca turizmini dört mevsime yaymayı hedefleyen Butik Çarşı yapımı tamamlandı. Proje, Diyarbakır Valiliği, Çermik Belediyesi ve Kırsal Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirildi.

Projenin özellikleri

Butik Çarşı, toplam 2 bin 760 metrekarelik alanda konumlanıyor ve 19 dükkan ile bir kafeteryadan oluşuyor. Tesisin amacı, Türkiye’nin mineral açısından en zengin ve şifalı sularına sahip olan Çermik kaplıcalarının yılın dört mevsiminde ziyaretçilere hizmet vermesini sağlamak.

Kadın girişimcilere öncelik ve yerel üretim

Butik Çarşı öncelikle kadın yatırımcılara ve yerel esnafa tahsis edilecek. Burada, ilçede kadın girişimciler tarafından el emeği ile üretilen ürünler ve ilçenin yöresel ürünleri satışa sunulacak; böylece hem yerel üretim desteklenecek hem de istihdama katkı sağlanması bekleniyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kaplıcalar bölgesinde yapılan Butik Çarşı'nın tamamlandığını ve açılışının kaplıca sezonunda gerçekleştirileceğini belirtti. Karamehmetoğlu, projenin kaplıca sezonunu yılın 12 aya yaymayı amaçladığını, kadın girişimcilere iş imkanı sağlayacağını ve kaplıca turizminin gelişmesine olumlu katkı sunacağını vurguladı.

Ziyaretçi hedefleri

Çermik kaplıcaları bu yıl 500 binden fazla turist ağırladı. İlçeye yapılacak termal yatırımlarla bu rakamların 1 milyon kişiye çekilmesi hedefleniyor.

KAPLICA TURİZMİNİ DÖRT MEVSİME YAYMAYI AMAÇLAYAN BUTİK ÇARŞI YAPIMI TAMAMLANDI

KAPLICA TURİZMİNİ DÖRT MEVSİME YAYMAYI AMAÇLAYAN BUTİK ÇARŞI YAPIMI TAMAMLANDI

KAPLICA TURİZMİNİ DÖRT MEVSİME YAYMAYI AMAÇLAYAN BUTİK ÇARŞI YAPIMI TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Butik Çarşı Hizmete Hazır: Kaplıca Turizmine Yeni Soluk
2
Sadıkoğlu: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarına Teşekkür
3
Pudu Robotics'ten PUDU T150: 150 kg Kapasiteli Hafif Yük Robotu
4
Akarca: 2013 yılından bugüne 262 bin başvuru, karara bağlama oranı yüzde 95’in üzerinde
5
Bursa Ticaret Borsası 2026 Bütçesini Oy Birliğiyle 100 Milyon TL Olarak Kabul Etti
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır
7
BUTEKOM Bursa'da Sanayi Dönüşümünü Hızlandırıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları