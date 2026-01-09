Yıldırım’da Kadınlara E-Ticaret Desteği: elemeği.com ile Eğitim

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com’dan kadınlara e-ticaret eğitimi

Barış Manço Kültür Merkezi’nde uygulamalı program

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com platformu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen e-ticaret eğitimi ile kadınların ekonomik hayattaki rolünü güçlendirmeyi hedefledi. Programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Elemegi.com temsilcisi Enes Ünal, YILMEK kursiyerleri ve eğitmenleri, kadın kooperatifleri üyeleri ile girişimci kadınlar katıldı.

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan programda şunları söyledi: "İş hayatından eğitime ve sosyal hayata, yaşamın her alanında kadınların etkinliğini arttıracak, destek olacak projeler geliştiriyoruz. YIL-MEK ile İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’mizde binlerce kadına eğitim verdik. Kadınların istihdamına yönelik programlarımızla yine binlercesinin iş sahibi olmasına vesile olduk. Kurduğumuz kadın kooperatifleriyle kadınlarımızın kendi işlerini yapmalarına imkan oluşturuyoruz. Eğitim ve spor faaliyetlerimiz ile de kadınlarımıza hayatın her alanında destek oluyoruz. Elemeği.com platformu ile de bu alanda önemli bir çalışmaya imza atacağız. Gösterdeiği özveriden dolayı paydaşımız Elemegi.com Platformu’na ve Enes Ünal’a teşekkür ediyorum"

Programa katılanlar ve yetkililer, eğitimlerin kadınların istihdamını ve gelir getirici faaliyetlerini doğrudan destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca iş birliği kapsamında uygulanacak destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Elemegi.com Platformu Temsilcisi Berkay Appan ise şunları aktardı: "El emeği bir kültürün en önemli unsurlarından birisi. Yine geçimini bu şekilde sağlayan insanımız var. Biz teknolojiyi el emeğinin yararına kullanarak, hem bu geleneksel ürünlerin devamlılığını sağlamak hem de geçimini el emeğinden kazanan insanlarımızın ürettiklerini değerlendirebilecekleri bir platform oluşturduk. Bugün Bursa’nın en fazla kadın kooperatifine ev sahipliği yapan ve kadınlara yönelik projeleri ile örnek teşkil eden Yıldırım Belediyesi ile önemli bi iş birliği başlıyoruz. Bu projemiz kapsamında; Platformumuza üye olan Yıldırım’daki kadın kooperatiflerinin üyelerinden ve yılmek kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli almayacağız. Diğer taraftan da eğitim ve destek programlarıyla Yıldırımlı kadınlara destek olacağız"

Öne çıkan destek: Platforma üye Yıldırım’daki kadın kooperatifleri ile YILMEK kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli alınmayacak ve ek eğitim-destek programları sağlanacak.

Daha sonra katılımcılara platformun kullanımı ve e-ticaret süreçleri hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı; kursiyerler ve kooperatif temsilcileri, platform üzerinden satış ve lojistik süreçleri hakkında eğitim aldı.

YILDIRIM BELEDİYESİ VE ELEMEĞİ.COM PLATFORMU İLE BİRLİKTE BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE E-TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.