Yıldırım’da Kadınlara E-Ticaret Desteği: elemeği.com ile Eğitim

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimle Yıldırımlı kadınlara e-ticaret desteği sundu; ilk 3 ay komisyon ve kargo ücretsiz.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:47
Yıldırım’da Kadınlara E-Ticaret Desteği: elemeği.com ile Eğitim

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com’dan kadınlara e-ticaret eğitimi

Barış Manço Kültür Merkezi’nde uygulamalı program

Yıldırım Belediyesi ve elemeği.com platformu, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen e-ticaret eğitimi ile kadınların ekonomik hayattaki rolünü güçlendirmeyi hedefledi. Programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Elemegi.com temsilcisi Enes Ünal, YILMEK kursiyerleri ve eğitmenleri, kadın kooperatifleri üyeleri ile girişimci kadınlar katıldı.

Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan programda şunları söyledi: "İş hayatından eğitime ve sosyal hayata, yaşamın her alanında kadınların etkinliğini arttıracak, destek olacak projeler geliştiriyoruz. YIL-MEK ile İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’mizde binlerce kadına eğitim verdik. Kadınların istihdamına yönelik programlarımızla yine binlercesinin iş sahibi olmasına vesile olduk. Kurduğumuz kadın kooperatifleriyle kadınlarımızın kendi işlerini yapmalarına imkan oluşturuyoruz. Eğitim ve spor faaliyetlerimiz ile de kadınlarımıza hayatın her alanında destek oluyoruz. Elemeği.com platformu ile de bu alanda önemli bir çalışmaya imza atacağız. Gösterdeiği özveriden dolayı paydaşımız Elemegi.com Platformu’na ve Enes Ünal’a teşekkür ediyorum"

Programa katılanlar ve yetkililer, eğitimlerin kadınların istihdamını ve gelir getirici faaliyetlerini doğrudan destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca iş birliği kapsamında uygulanacak destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Elemegi.com Platformu Temsilcisi Berkay Appan ise şunları aktardı: "El emeği bir kültürün en önemli unsurlarından birisi. Yine geçimini bu şekilde sağlayan insanımız var. Biz teknolojiyi el emeğinin yararına kullanarak, hem bu geleneksel ürünlerin devamlılığını sağlamak hem de geçimini el emeğinden kazanan insanlarımızın ürettiklerini değerlendirebilecekleri bir platform oluşturduk. Bugün Bursa’nın en fazla kadın kooperatifine ev sahipliği yapan ve kadınlara yönelik projeleri ile örnek teşkil eden Yıldırım Belediyesi ile önemli bi iş birliği başlıyoruz. Bu projemiz kapsamında; Platformumuza üye olan Yıldırım’daki kadın kooperatiflerinin üyelerinden ve yılmek kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli almayacağız. Diğer taraftan da eğitim ve destek programlarıyla Yıldırımlı kadınlara destek olacağız"

Öne çıkan destek: Platforma üye Yıldırım’daki kadın kooperatifleri ile YILMEK kursiyerlerinden ilk 3 ay komisyon ve kargo bedeli alınmayacak ve ek eğitim-destek programları sağlanacak.

Daha sonra katılımcılara platformun kullanımı ve e-ticaret süreçleri hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı; kursiyerler ve kooperatif temsilcileri, platform üzerinden satış ve lojistik süreçleri hakkında eğitim aldı.

YILDIRIM BELEDİYESİ VE ELEMEĞİ.COM PLATFORMU İLE BİRLİKTE BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE E-TİCARET...

YILDIRIM BELEDİYESİ VE ELEMEĞİ.COM PLATFORMU İLE BİRLİKTE BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE E-TİCARET EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.

YILDIRIM BELEDİYESİ VE ELEMEĞİ.COM PLATFORMU İLE BİRLİKTE BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ’NDE E-TİCARET...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Belediyesi'nde Memurlara 2026 Sosyal Denge Tazminatı
2
Siirt TSO'da KOSGEB Girişimci Destek Programı — 2 Milyon TL'ye Kadar Destek
3
Avcılar ve Beylikdüzü'nde Aidat Tartışması: Yeniden Değerleme mi, İhtiyaca Göre mi?
4
Gezer Ayakkabı 2026'da Teknoloji ve İhracatla Büyümeyi Hedefliyor
5
2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki
6
Tüpraş CDP'de Sektör Liderleri Arasına Girdi
7
Trabzon’un Gidişatı Alarm Veriyor: Kazaz'tan İhracat ve Demografi Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları