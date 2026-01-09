2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki

Yapay Zekâ Fabrikası'nın 2025 raporu, Türkiye'de 1.188 aktif yapay zekâ girişimi, 180 erken aşama yatırım ve küresel etkiyi verilerle ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:29
2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki

Yapay Zekâ Fabrikası, 2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu'nu Yayınladı

Türkiye İş Bankası bünyesindeki kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zekâ Fabrikası, Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla hazırladığı "2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu"nu yayınladı. Rapor, Türkiye yapay zekâ ekosisteminin mevcut durumunu ve küresel etkisini verilerle ortaya koyuyor.

Raporun Öne Çıkan Bulguları

Rapor, Türkiye'deki yapay zekâ girişimlerini sadece ülke sınırlarıyla sınırlamayarak, yurt dışında kurulan ve Türk kurucuların liderliğindeki girişimleri de kapsayan geniş bir analiz sunuyor. Buna göre ekosistemin en çarpıcı rakamları şöyle:

1.188 aktif yapay zekâ girişimi bulunuyor ve bu girişimlerin yüzde 70'i 2020 ve sonrasında kuruldu.

2024-2025 döneminde 180 yapay zekâ girişimi erken aşamada yatırım aldı.

Yurt dışında faaliyet gösteren Türk kuruculu girişimlerin sayısı 274 olarak kaydedildi.

Son bir yılda iki yapay zeka unicornu çıkaran ekosistem, toplamda Türk kurucuların liderliğinde gelişen üç yapay zekâ unicornuna ulaştı.

Ekosistemin Güçlü Yönleri ve Küresel Rekabet

Raporda, Türkiye'nin B2B odaklı yapay zekâ çözümlerinde küresel ölçekte rekabet edebildiği vurgulanıyor. Ayrıca, Türkiye'deki mobil oyun sektöründen gelen güçlü ürün geliştirme ve ölçeklendirme yeteneklerinin B2C tarafında da önemli bir potansiyel sunduğu ifade ediliyor.

Türk merkezli girişimlerle diaspora girişimlerinin oluşturduğu çok merkezli yapı, ekosistemin küresel rekabet gücünü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Raporda yer alan veriler, Türkiye'nin yapay zekâ alanında daha büyük ve sürdürülebilir başarı hikâyeleri yazabileceğine işaret ediyor.

Raporun Hedef Kitlesi ve Erişim

2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu; yatırımcılar, kurumlar, girişimciler ve ekosistemin geleceğine ilgi duyan tüm paydaşlar için stratejik bir referans niteliği taşıyor. Rapor, yükselen değerlemeler, unicornlaşma süreçleri ve değişen yatırım dinamikleri ışığında Türk ekosisteminin konumunu veri odaklı biçimde sunuyor.

Raporun tamamına yapayzekafabrikasi.com.tr/2025-etki-raporu adresinden ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMSAL GİRİŞİM SERMAYE ŞİRKETİ VE HIZLANDIRMA PROGRAMI...

TÜRKİYE İŞ BANKASI BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMSAL GİRİŞİM SERMAYE ŞİRKETİ VE HIZLANDIRMA PROGRAMI YAPAY ZEKÂ FABRİKASI, STARTUPS.WATCH VE ENDEAVOR TÜRKİYE KATKILARIYLA HAZIRLADIĞI “2025 TÜRK YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ VE GLOBAL ETKİ RAPORU”NU YAYINLADI.

TÜRKİYE İŞ BANKASI BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMSAL GİRİŞİM SERMAYE ŞİRKETİ VE HIZLANDIRMA PROGRAMI...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Belediyesi'nde Memurlara 2026 Sosyal Denge Tazminatı
2
Siirt TSO'da KOSGEB Girişimci Destek Programı — 2 Milyon TL'ye Kadar Destek
3
Avcılar ve Beylikdüzü'nde Aidat Tartışması: Yeniden Değerleme mi, İhtiyaca Göre mi?
4
Gezer Ayakkabı 2026'da Teknoloji ve İhracatla Büyümeyi Hedefliyor
5
2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki
6
Tüpraş CDP'de Sektör Liderleri Arasına Girdi
7
Trabzon’un Gidişatı Alarm Veriyor: Kazaz'tan İhracat ve Demografi Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları