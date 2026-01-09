2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki

Yapay Zekâ Fabrikası, 2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu'nu Yayınladı

Türkiye İş Bankası bünyesindeki kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zekâ Fabrikası, Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla hazırladığı "2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu"nu yayınladı. Rapor, Türkiye yapay zekâ ekosisteminin mevcut durumunu ve küresel etkisini verilerle ortaya koyuyor.

Raporun Öne Çıkan Bulguları

Rapor, Türkiye'deki yapay zekâ girişimlerini sadece ülke sınırlarıyla sınırlamayarak, yurt dışında kurulan ve Türk kurucuların liderliğindeki girişimleri de kapsayan geniş bir analiz sunuyor. Buna göre ekosistemin en çarpıcı rakamları şöyle:

1.188 aktif yapay zekâ girişimi bulunuyor ve bu girişimlerin yüzde 70'i 2020 ve sonrasında kuruldu.

2024-2025 döneminde 180 yapay zekâ girişimi erken aşamada yatırım aldı.

Yurt dışında faaliyet gösteren Türk kuruculu girişimlerin sayısı 274 olarak kaydedildi.

Son bir yılda iki yapay zeka unicornu çıkaran ekosistem, toplamda Türk kurucuların liderliğinde gelişen üç yapay zekâ unicornuna ulaştı.

Ekosistemin Güçlü Yönleri ve Küresel Rekabet

Raporda, Türkiye'nin B2B odaklı yapay zekâ çözümlerinde küresel ölçekte rekabet edebildiği vurgulanıyor. Ayrıca, Türkiye'deki mobil oyun sektöründen gelen güçlü ürün geliştirme ve ölçeklendirme yeteneklerinin B2C tarafında da önemli bir potansiyel sunduğu ifade ediliyor.

Türk merkezli girişimlerle diaspora girişimlerinin oluşturduğu çok merkezli yapı, ekosistemin küresel rekabet gücünü destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Raporda yer alan veriler, Türkiye'nin yapay zekâ alanında daha büyük ve sürdürülebilir başarı hikâyeleri yazabileceğine işaret ediyor.

Raporun Hedef Kitlesi ve Erişim

2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi ve Global Etki Raporu; yatırımcılar, kurumlar, girişimciler ve ekosistemin geleceğine ilgi duyan tüm paydaşlar için stratejik bir referans niteliği taşıyor. Rapor, yükselen değerlemeler, unicornlaşma süreçleri ve değişen yatırım dinamikleri ışığında Türk ekosisteminin konumunu veri odaklı biçimde sunuyor.

Raporun tamamına yapayzekafabrikasi.com.tr/2025-etki-raporu adresinden ulaşılabiliyor.

