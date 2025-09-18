Cevdet Yılmaz: Kırgızistan ile 5 Milyar Dolar Ticaret Hedefi

Foruma Katılım ve Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye İş Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın hazırladığı planlar ve vizyon belgeleriyle bölgesel bir merkez olma hedefini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Yılmaz, ziyaret kapsamında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile birlikte forumda yer aldı.

Ekonomik Başarı ve Beklentiler

Yılmaz, son yıllarda yaşanan jeopolitik gerilimler, salgın ve deprem gibi büyük sınamalara rağmen Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek milli gelir ve ihracat seviyelerine ulaştığını belirtti. 2002 yılında 239 milyar dolar olan ekonominin, 2025 sonunda 1,5 trilyon doları aşması öngörüsünü paylaştı. Ayrıca 2002 yılında yaklaşık 3 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelirin, bu yıl sonu itibarıyla 17 bin doların üzerine çıkması ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye'nin yüksek gelirli ülke statüsüne girmesinin beklendiğini ifade etti.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranına değinen Yılmaz, %20 olan yerlilik oranının bugün %80'lerin üzerine çıktığını belirterek, "Bu alanda dost ülkelerle, kardeş ülkelerle, her zaman işbirliğine hazır olduğumuzu, ortak projelere, ortak çalışmalara hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." sözlerine yer verdi.

Ticari Hedefler ve Ortak Çalışma Vurgusu

Kırgızistan ekonomisinin 2023 ve 2024 yıllarında %9 büyüdüğünü, bu yılın sonunda ise %11'in üzerinde bir büyüme beklendiğini aktaran Yılmaz, 2024 yılında Kırgızistan'da kişi başına düşen gelirin bir önceki yıla göre %25 arttığını, ihracatın ise %13 yükseldiğini söyledi.

Yılmaz, "Kırgızistan hazırladığı planlarla, vizyon belgeleriyle bölgesel bir merkez olma vizyonunu çok açık bir şekilde ortaya koymuş durumda. Biz de hem iki büyüyen ekonomi olarak hem de dost ve kardeş iki ülke olarak bu ortamda ticari ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma gayreti içindeyiz." şeklinde konuştu. Son dönemlerde ihracat, ithalat ve ticaret rakamlarının geliştiğine dikkat çekerek geçmişte birçok kişi için hayal gibi görünen 1 milyar dolar ticaret hacminin aşıldığını, şimdi ise liderlerin belirlediği 5 milyar dolar hedefinin önlerinde olduğunu belirtti ve bu hedefe kamu ve özel sektör işbirliğiyle ulaşılacağına inandığını söyledi.

İş Dünyası, Enerji ve Su İşbirliği

Yılmaz, Kırgızistan'ın Orta Asya'nın temiz enerji üssü olma potansiyeline sahip olduğunu ve bu alanda iş dünyaları arasındaki işbirliği imkanlarının yüksek olduğunu belirtti. Suyun geleceğin en stratejik meselesi olduğunu vurgulayarak, "Su konusunda da, suyun verimli kullanımı, suyun etkin kullanımı hep birlikte işbirliği yapacağımız alanların başında geliyor. Doğal kaynakların en etkili şekilde modern altyapılarla, ileri teknolojilerle kullanımını öngörüyoruz." dedi.

Lojistikten dijitalleşmeye, yatırım ortamından finansta standartların uyumlaştırılmasına kadar birçok alanda iş dünyasının önünü açacak düzenlemelerin birlikte hayata geçirileceğini belirten Yılmaz, iş dünyasının sorunlarını çözmek üzere bakanlıklar arası komisyonun daha etkin çalışması için Kırgız ve Türk iş dünyası temsilcilerinden oluşacak bir danışma kurulu oluşturulması kararını paylaştı. Yılmaz, yapılacak düzenlemelerde iş dünyasının görüşlerinin daha fazla alınacağını ve bu konularda birlikte adımlar atılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Kırgızistan ziyareti kapsamında, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev (sağ 2) ile Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı.