Cevdet Yılmaz Riyad'da 9. Future Investment Initiative Forumu'nda: Türkiye Yüzyılı ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Cevdet Yılmaz Riyad'da 9. Future Investment Initiative Forumu'na Katıldı

Forum Açılışı ve Temel Katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ile birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen 9. Future Investment Initiative Forumu'nun açılışına katıldı. Forumun teması "Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek" olarak belirlendi.

Yuvarlak Masa: Ekonomik Güvenliğin Bedeli

Açılışın ardından Yılmaz, forum kapsamındaki "What's the True Cost of Economic Security?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti. Toplantıda ekonomik güvenlik, küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin yatırım akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün yarattığı yeni fırsatlar ile adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışı ele alındı. Oturumu eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi moderatörlük yaptı.

Yılmaz'ın Mesajı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda forum programına değinerek şu ifadeleri paylaştı:

"Türkiye olarak, stratejik çeşitlendirmeyle güçlenen, açık ve dirençli bir ekonomi vizyonunu savunuyoruz. Jeostratejik konumumuz, güçlü üretim altyapımız ve yenilikçi girişim ekosistemimizle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında güvenilir bir üretim ve lojistik üssü olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası işbirliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz."

Forumdaki temaslar ve paylaşılan vizyon, Türkiye'nin yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yatırım dostu politikalarla küresel işbirliğine katkı sağlamaya devam edeceği mesajını güçlendirdi.

