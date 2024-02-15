Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

İslam Memiş’ten çeyrek altın alım satımına ilişkin flaş açıklama

Altın fiyatları, son dönemde küresel ve yerel gelişmelerden etkilenerek yükseliş trendine girdi. Gram altın, resmi kurda 2000 liranın, serbest piyasada ise 2070 liranın üzerine çıktı. Altın yatırımcıları, fiyatlardaki her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ancak altın alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çeyrek altın alacakları işçilik konusunda uyardı.





İŞÇİLİK SORUNU VAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet’te yayınlanan bir haberde, altın fiyatları ve yatırım tavsiyeleri hakkında konuştu. Memiş, gram altının yıl sonunda 3000 lira hedefine ulaşabileceğini belirtti. Ancak Memiş, darphane tarafından basılan çeyrek, yarım, tam altın gibi altınlarda ciddi bir işçilik sorunu olduğunu vurguladı. Memiş, özellikle çeyrek altının gerçek değerinin üzerinde 70 liralık bir işçiliğe sahip olduğunu söyledi. Memiş, bu nedenle altın almak isteyenlerin çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın yerine kesme altını tercih etmelerini önerdi.

1 GRAM ALTINLAR YASAKLANACAK MI?

Memiş, yarım gram altın üretiminin yasaklandığını hatırlatarak, fiziki altında bir problem olup olmadığını sordu. Memiş, “Yarın 1 gram altınlar yasaklanacak mı? Bu soru işareti. Altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim. Değerinin üzerinde çeyrek altını alıp kar etmek mantıksız. Cumhuriyet altınında 250-300 lira gibi bir işçilik varken yatırım aracı olarak bunları almak doğru değil” dedi.