Cezayir ve Japonya Enerjide İşbirliğini Geliştiriyor

Cezayir'in Sonelgaz şirketi, Japonya'nın 15 şirketi ile enerji alanında işbirliğini artırma yollarını görüştü.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:44
Cezayir ve Japonya Enerjide İşbirliğini Geliştiriyor

Cezayir ve Japon Şirketler Arasında Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Cezayir'in elektrik ve doğalgaz dağıtımından sorumlu kamu kurumu Sonelgaz, Japonya'nın 15 şirketiyle işbirliğini artırmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Cezayir haber ajansında (APS) yer alan bilgilere göre, bu toplantı Sonelgaz Genel Müdürü Murad Accal ile Japonya Dış Ticaret Örgütü (Jetro) heyeti arasında organize edildi.

Toplantının Detayları

Jetro Avrupa Genel Müdürü Akihiko Aki Tamura başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde, enerji sektörünün yanı sıra farklı sektörlerde işbirliği fırsatlarının da tartışıldığı öğrenildi. Accal, Japon şirketlerinin Cezayir pazarına yatırım yapmalarını teşvik ettiklerini vurguladı ve Sonelgaz'ın sahip olduğu tecrübeyi Jetro ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mutabakat Zaptı Önerisi

Cezayir devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, işbirliği çerçevesini belirlemek ve ortaklık projeleri üzerindeki ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla bir mutabakat zaptı hazırlanması için çalışma grubu kurulması önerildi.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TKBB ve Meezan Bank'tan İslami Finans İçin Stratejik Ortaklık
2
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 490 Bin Liraya Çıktı
3
TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor
4
Yılda bir gelen sıfır araç kampanyası! Renault Megane'da ağızları açık bırakan fiyat
5
Hazine İki İhalede 69,2 Milyar Lira Borçlandı
6
Türkiye ve İtalya, Yüksek Teknolojide Yatırım Ortaklığı Geliştiriyor
7
ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık