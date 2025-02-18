Cezayir ve Japonya Enerjide İşbirliğini Geliştiriyor

Cezayir ve Japon Şirketler Arasında Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Cezayir'in elektrik ve doğalgaz dağıtımından sorumlu kamu kurumu Sonelgaz, Japonya'nın 15 şirketiyle işbirliğini artırmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Cezayir haber ajansında (APS) yer alan bilgilere göre, bu toplantı Sonelgaz Genel Müdürü Murad Accal ile Japonya Dış Ticaret Örgütü (Jetro) heyeti arasında organize edildi.

Toplantının Detayları

Jetro Avrupa Genel Müdürü Akihiko Aki Tamura başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde, enerji sektörünün yanı sıra farklı sektörlerde işbirliği fırsatlarının da tartışıldığı öğrenildi. Accal, Japon şirketlerinin Cezayir pazarına yatırım yapmalarını teşvik ettiklerini vurguladı ve Sonelgaz'ın sahip olduğu tecrübeyi Jetro ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mutabakat Zaptı Önerisi

Cezayir devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, işbirliği çerçevesini belirlemek ve ortaklık projeleri üzerindeki ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla bir mutabakat zaptı hazırlanması için çalışma grubu kurulması önerildi.