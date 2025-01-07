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CFTC Başkanı Rostin Behnam, 20 Ocak'ta Görevinden Ayrılıyor

CFTC Başkanı Rostin Behnam, Donald Trump'ın göreve başlamasıyla 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:46
CFTC Başkanı Rostin Behnam, 20 Ocak'ta Görevinden Ayrılıyor

CFTC Başkanı Rostin Behnam, 20 Ocak'ta Görevinden Ayrılıyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte görevinden ayrılacağını duyurdu.

Behnam, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılından bu yana komisyon üyesi olarak başladığı görevine, Başkan olarak devam ederken Amerikan halkına ve CFTC'ye hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti. 7 yılın ardından 20 Ocak'ta başkanlık görevini bırakacağını ifade eden Behnam, 7 Şubat'ın komisyondaki son günü olacağını aktardı.

Gerekli düzenlemelerde risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması konusundaki odaklanmasına da değinen Behnam, aksaklıkları en aza indirmeyi ve tüm paydaşlar için eşit bir oyun alanı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Ayrıca, Başkan Joe Biden, Senatör Chuck Schumer ve Senatör Debbie Stabenow ile CFTC personeline teşekkür eden Behnam, Donald Trump'ın ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışarak sorunsuz bir geçiş süreci sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Trump'ın başkanlık süreciyle kripto dostu politikalar benimseyeceği ve CFTC'nin bu dönemde daha etkin bir rol oynamasının beklendiği yorumları yapılmakta.

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