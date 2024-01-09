Chery sudan ucuza otomobil satıyor! Fiyatı görüp almayan bin pişman olacak

Son dönemlerde ünlü otomobil markası Chery hem fiyatlarda hem de modelleri ile beğeni toplarken büyük indirime imza atıldı. Hem fiyatları hem de modelleri beğeniyi toplarken SUV'a binme fırsatları yakalanma şansı geldi. Son yıllarda otomobil sektörlerde yaşanan gelişmelerle beraber otomobil fiyatları son derece artış gösterdi.



İkinci el araç fiyatlarında çok yüksek olması beklenen araç sahipleri olunurken neredeyse imkansız hale gelindi. Yeni yılın ilk günüyle beraber güzel haberler gelinirken Çinli otomobil üretici Chery, 2024 yılı araç fiyatları açıklandı. Lüks ve SUV kategorisinde bulunana araç fiyatları indirimi yakalandı. Tiggo modelini çok uygun fiyatla beraber Türkiye ile ulaşıyor.





TÜRKİYE'DE KISA SÜRE İÇİN DE SATIŞA ÇIKAR

Chery'nin yeni Tiggo modeliyle beraber 4 pro kısa süre içerisinde Türkiye'de satışa çıkıyor. Chery Tiggo 4 Pro özellikleriyle fiyat sürerken araç almayı düşünen vatandaşlar için merak ediliyor. C-SV özelliklerinin birçoğuyla sahip olunurken dikkat çekiliyor. Aracın tasarımı ise Tiggo 7 ve 8 Pro modelleri ile karşılaştırıldığında görüşmeler yaşanıyor. Bununla beraber diğer özellikleri tamamen Tiggo 7 ve 8 Pro modellerine benziyor. 4 kollu direksiyonu ve oldukça şık bir tasarım sağlarak araç vitesin yanı sıra anahtarsız giriş çalıştırma sistemine sahip olunur.

