CIBAFI, TKBB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Katılım Finans İçin Güçlü İşbirliği

CIBAFI, TKBB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden İşbirliği Protokolü

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, katılım finans alanında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde inovasyon, araştırma ve geliştirmeyi desteklemek amacıyla kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol İmzalandı

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, bu stratejik ortaklık, CIBAFI Genel Sekreteri Dr. Abdelilah Belatik, TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay'ın katılımıyla TKBB Genel Merkezinde resmi olarak imzalandı.

İşbirliğinin Amaçları

Bu işbirliği, eğitim, araştırma, sektörel gelişme ve profesyonel kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. CIBAFI Genel Sekreteri Dr. Belatik, mutabakat zaptının, İslami finansal hizmetler sektörünü ilerleten stratejik ortaklıkları teşvik etme taahhüdünü yansıttığını belirterek, “Bu işbirliği sayesinde inovasyonu teşvik eden, profesyonel yetenekleri geliştiren ve küresel katılım finansını güçlendiren etkili girişimler geliştireceğiz” dedi.

Sürdürülebilir Büyüme İçin Yeni Fırsatlar

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, ortaklığın sektörün dinamik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı temsil ettiğini belirtti. Çınar, “Sektörel uzmanlık, akademik araştırma ve profesyonel gelişim alanlarındaki güçlü yönlerimizi bir araya getirerek katılım finans sektöründe sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Akademi ve Sektör Arasında Güçlü Bir Platform

İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy ise, işbirliğinin akademi ve sektör arasında bilgi alışverişi için güçlü bir platform oluşturacağını ifade etti. Şensoy, “Birlikte, küresel katılım finans sektörünün gelişen taleplerini karşılayan ileriye dönük çözümler geliştireceğiz” dedi.

Ayrıca, ortaklığın, mesleki gelişim programları, ortak araştırma girişimleri, sektör-akademi işbirliği, politika savunuculuğu ve pazar geliştirme gibi geniş kapsamlı işbirliği alanlarını kapsadığı vurgulandı.

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi katılım finans alanında hem Türkiye hem de küresel düzeyde inovasyon, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kapsamlı mutabakat zaptı imzaladı. TKBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu stratejik ortaklık CIBAFI Genel Sekreteri Dr. Abdelilah Belatik (sol 2), TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar (solda), İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy (sağ 2) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay (sağda) tarafından TKBB Genel Merkezinde imzalanan protokolle resmileştirildi.