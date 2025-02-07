Çiftçilere 2,2 Milyar Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Gerçekleşiyor

2,2 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki çiftçilere yapılacak olan 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin detaylarını duyurdu. Bu süreçte, çiftçilerin üretimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Ödeme Detayları ve Dağıtım Alanları

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluş olarak tarıma ve çiftçilerimize değer veriyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun," dedi.

Destek ödemeleri, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira ve kırsal kalkınma yatırımları için ise 72 milyon 943 bin lira olarak belirlenmiştir.

Özellikle hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale gibi ürünler için yapılacaktır.