DOLAR
35,98 -0,17%
EURO
37,36 0,08%
ALTIN
3.315,05 -0,62%
BITCOIN
3.520.544,66 -1,16%

Çiftçilere 2,2 Milyar Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Gerçekleşiyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçilere 2,2 milyar lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:28
Çiftçilere 2,2 Milyar Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Gerçekleşiyor

2,2 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere Aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki çiftçilere yapılacak olan 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin detaylarını duyurdu. Bu süreçte, çiftçilerin üretimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Ödeme Detayları ve Dağıtım Alanları

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluş olarak tarıma ve çiftçilerimize değer veriyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun," dedi.

Destek ödemeleri, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira ve kırsal kalkınma yatırımları için ise 72 milyon 943 bin lira olarak belirlenmiştir.

Özellikle hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale gibi ürünler için yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor
2
TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı
3
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi
4
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
5
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar
7
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Altınla 20 Milyar Dolar Rezerv Artışı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!