Çin, Alçak İrtifa Ekonomisini Geliştirmek İçin Yeni Daire Kurdu

Çin, Alçak İrtifa Ekonomisine Yönelik İnovatif Adımlar Atıyor

Çin, alçak irtifa ekonomisini geliştirmek amacıyla dronlar ve hava taksileri gibi modern taşıtlarla sunulan hizmetleri kapsamına alacak bir planlama dairesi kurdu. Bu yeni daire, akıllı şehircilik uygulamaları ile ilgili politikaları koordine edecek.

Yeni Dairenin Görevleri ve Amaçları

Çin'in ana ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), oluşan yeni birimi resmi olarak duyurdu. Bu birim, Alçak İrtifa Ekonomisi Geliştirme Dairesi olarak adlandırıldı ve havacılık ile ilgili regülasyonlar, akıllı ağlar ve sürdürülebilir kalkınma üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Alçak İrtifa Ekonomisi Nedir?

Alçak irtifa ekonomisi; yerden 1.000 metreye kadar irtifadaki hava sahasındaki dronlar, hava taksileri ve akıllı şehircilik uygulamaları gibi geniş bir ekonomik etkinlik yelpazesini kapsamaktadır. Bu hava sahasının yönetimi, Hava Kuvvetleri ve Sivil Havacılık İdaresi gibi farklı kurumlar tarafından yürütülmektedir.

Koordinasyon ve Strateji Geliştirme

NDRC'ye bağlı yeni daire, alçak irtifa ekonomisi alanındaki gelişim stratejilerini formüle edip uygulamak, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, sektördeki mevcut sorunları çözmek ve yeni politikalar önererek büyümeyi desteklemek amacıyla görev yapacaktır.