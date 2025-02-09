Çin'de Deflasyon Eğilimi Ocak 2025'te Devam Ediyor

Çin'de Ekonomik Durum Üzerine Son Gelişmeler

Çin'de 2025 yılının Ocak ayında tüketici fiyatları ve üretici fiyatları açısından dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,3 azalarak deflasyon eğilimlerini sürdürdü.

Deflasyon Eğilimleri Hissediliyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki artış 23 aydır sıfıra yakın seviyelerde kaldı. Enflasyonun temel göstergesi olan TÜFE, Mart 2023'ten bu yana %1'in altında seyrediyor. Aralık 2024'teki %1'lik artışın ardından, Ocak 2025'te Bahar Bayramı tatilinin etkisiyle %0,5'lik bir artış gerçekleşti.

Üretici Fiyatları Üzerindeki Düşüş

Üretici fiyatlarında ise Ekim 2022'den bu yana süregelen bir gerileme söz konusu. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, %2,3'lük bir düşüş kaydetti. 2023 ve 2024 yıllarında %3 ve %2,2 gerileyen bu endeks, yerel yönetimlerin borç riskleri ve zayıf iç talep gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Çin Ekonomisi Üzerindeki Etkiler

Çin, dünya genelinde Kovid-19 pandemisinin sonrasında özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon gözlemlenirken, tam tersine deflasyon eğilimlerini derinleştiriyor. Gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar ve iç talepteki zayıflık, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.