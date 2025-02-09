DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.484.642,29 -0,54%

Çin'de Deflasyon Eğilimi Ocak 2025'te Devam Ediyor

Çin'de tüketici fiyatları Ocak 2025'te yüzde 0,5 artarken, üretici fiyatları yüzde 2,3 geriledi. Deflasyon endişeleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:37
Çin'de Deflasyon Eğilimi Ocak 2025'te Devam Ediyor

Çin'de Ekonomik Durum Üzerine Son Gelişmeler

Çin'de 2025 yılının Ocak ayında tüketici fiyatları ve üretici fiyatları açısından dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,3 azalarak deflasyon eğilimlerini sürdürdü.

Deflasyon Eğilimleri Hissediliyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki artış 23 aydır sıfıra yakın seviyelerde kaldı. Enflasyonun temel göstergesi olan TÜFE, Mart 2023'ten bu yana %1'in altında seyrediyor. Aralık 2024'teki %1'lik artışın ardından, Ocak 2025'te Bahar Bayramı tatilinin etkisiyle %0,5'lik bir artış gerçekleşti.

Üretici Fiyatları Üzerindeki Düşüş

Üretici fiyatlarında ise Ekim 2022'den bu yana süregelen bir gerileme söz konusu. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, %2,3'lük bir düşüş kaydetti. 2023 ve 2024 yıllarında %3 ve %2,2 gerileyen bu endeks, yerel yönetimlerin borç riskleri ve zayıf iç talep gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Çin Ekonomisi Üzerindeki Etkiler

Çin, dünya genelinde Kovid-19 pandemisinin sonrasında özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon gözlemlenirken, tam tersine deflasyon eğilimlerini derinleştiriyor. Gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar ve iç talepteki zayıflık, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir’de 22 Jeotermal Saha İhalesi Yapılacak
2
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: Günlük Veriler
3
Türkiye'de Günlük Doğal Gaz Tüketiminde Rekor: 300 Milyon Metreküp!
4
Çin'de Deflasyon Eğilimi Ocak 2025'te Devam Ediyor
5
Bakan Şimşek, Enflasyonu Düşürmekte Kararlı; KKM Programı Sona Eriyor
6
KFC ve Pizza Hut Çalışanlarından İzmir, Ankara ve İstanbul'da Protesto
7
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Açıklaması

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!