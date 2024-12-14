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Çin'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Düşüşte: 2024 Verileri Açıklandı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlarda süren düşüş, 2024 verileriyle devam ediyor. Yatırımlar, geçen yıla göre yüzde 27,9 azaldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:58
Çin'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Düşüşte: 2024 Verileri Açıklandı

Çin'de Yabancı Yatırımlardaki Düşüş Devam Ediyor

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar, geçen yıl yaşanan düşüşün izlerini bu yıl da taşımaya devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalara göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlar, 749,7 milyar yuan (yaklaşık 104 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Yatırımlarda Şaşırtıcı Düşüş

Aktif kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında bir azalma gösterdi. 2023 yılında yaşanan bu düşüş, ülkede yıllık bazda ilk kez 1998'den bu yana görülüyor.

Global Jeopolitik Belirsizlikler Etkili

Küresel düzeydeki jeopolitik belirsizlikler, Batı ülkelerinin Çin ile olan ekonomik bağımlılığını azaltma çabaları ve tedarik zincirlerindeki değişimler, doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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