Çin'de Elektrik Tüketimi Temmuz 2025'te %8,6 Arttı — 1,02 Trilyon kWh

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre Çin'in Temmuz 2025 elektrik tüketimi yıllık %8,6 artışla 1,02 trilyon kWh oldu; hane tüketimi %18 yükseldi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:04
Ulusal Enerji İdaresi, Temmuz 2025 dönemi elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde toplam elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,6 artarak 1,02 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Sektörlere göre tüketim dağılımı

Birincil iş kolları; tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten sektörlerde elektrik tüketimi yıllık bazda %20,2 artış göstererek 17 milyar kilovatsaat oldu.

İmalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında tüketim %4,7 artışla 593,6 milyar kilovatsaat düzeyine çıktı.

Hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise tüketim %10,7 artarak 208,1 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Haneler ve yılın ilk 7 ayı

Hane halkı elektrik tüketimi Temmuz 2025'te yıllık bazda %18 artışla 203,9 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında ise toplam elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 artarak 5,86 trilyon kilovatsaat seviyesine ulaştı.

Ulusal Enerji İdaresi tarafından yayımlanan bu veriler, Çin ekonomisinin enerji talebindeki sektör bazlı farklılaşmayı ve hane halkı tüketimindeki kayda değer artışı gözler önüne seriyor.

