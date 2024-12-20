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Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sabit tutarak ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:54
Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin'de Kredi Faiz Oranları Değişmedi

Çin, gösterge faiz işlevi gören 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) herhangi bir değişiklik yapmadı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı %3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3,6 seviyesinde sabit kaldı.

LPR Nedir?

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından belirlenen borçlanma faiz oranları üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019 yılından beri ülkede gösterge faizi olarak işlev görmekte. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı, kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans olarak kabul ediliyor.

Son Faiz İndirimlerini Değerlendirme

Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları çerçevesinde, Ekim ayında kredi faiz oranlarında 25'er baz puanlık bir indirim yapmıştı. Bu indirimle birlikte, 1 yıl vadeli kredi faiz oranı %3,35'ten %3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3,85'ten %3,6'ya çekilmişti. Bu, yıl içinde yapılan üçüncü faiz indirimi olarak kaydedildi.

Önceki indirimler arasında, Şubat ayında emlak sektörünü canlandırmak amacıyla 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüş, bu oran 4,20'den 3,95'e indirilmişti. 1 yıl vadeli faiz oranı ise %3,45'te tutulmuştu. Temmuz ayında ise kredi faiz oranlarında 10'ar baz puanlık indirim yapılmış; 1 yıl vadeli faiz %3,45'ten %3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı %3,95'ten %3,85'e çekilmişti.

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