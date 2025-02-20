Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı: LPR Değişmedi

Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kaldı

Çin, gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapmadığını duyurdu. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

LPR'nin Önemi ve Belirlenmesi

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Ekonomik Büyümeyi Destekleyen Politika Adımları

Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında 2024'te kredi faiz oranlarında 3 kez indirim yapmıştı. Özellikle krizle mücadele etmek amacıyla Şubat 2024'te emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüş, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 4,20'den 3,95'e indirilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te sabit bırakılmıştı.

Temmuz 2024'te, her iki kredi faiz oranında da 10'ar baz puan indirim yapılmış ve 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise 3,95'ten 3,85'e çekilmişti. Ekim 2024'te ise her iki kredi faiz oranında 25'er baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faizi oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faizi ise 3,85'ten 3,6'ya inmişti.