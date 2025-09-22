Çin'de LPR Sabit: 1 ve 5 Yıllık Kredi Faizleri Değişmedi

Çin'de 1 yıllık LPR yüzde 3, 5 yıllık LPR yüzde 3,5'te sabit kaldı; mayıs'taki indirim sonrası değişiklik yapılmadı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:57
Çin'de LPR Sabit Tutuldu: 1 ve 5 Yıllık Faizler Değişmedi

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3 ve 5 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,5 seviyesinde sabit bırakıldığını açıkladı.

LPR'nin rolü ve belirlenişi

Gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR), Çin'deki kredi maliyetleri için referans oluşturuyor. LPR, Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirleniyor.

Hangi krediler için referans?

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Önceki değişiklik

Kredi faiz oranlarında en son mayıs ayında 10'ar baz puanlık indirim yapılmış; 1 yıllık oran yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık oran ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

