Çin'de Şubat'ta Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Arttı

Çin'de elektrik tüketimi, Şubat 2025'te yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 743,4 milyar kilovatsaate ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:07
Çin'de Şubat'ta Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Arttı

Şubat 2025'te Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Artış Gösterdi

Çin'de elektrik tüketimi, Şubat 2025 döneminde geçen yılın aynı ayına göre %8,6 oranında arttı. Ulusal Enerji İdaresi, bu döneme ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, elektrik tüketimi Şubat ayında yıllık bazda %8,6 artışla 743,4 milyar kilovatsaate ulaşırken, bu artışın başlıca nedenleri arasında tarım, ormancılık ve madencilik sektöründeki %10,2, imalat sektöründe %12,4 ve hizmetler sektöründe %9,7'lik yükseliş dikkat çekti.

Öte yandan, hane halkı elektrik tüketiminin ise %4,2 oranında azaldığı gözlemlendi. Ülkedeki genel elektrik tüketimi ise yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 artarak 1,55 trilyon kilovatsaat seviyesine ulaştı.

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