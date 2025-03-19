Çin'de Şubat'ta Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Arttı

Şubat 2025'te Elektrik Tüketimi Yüzde 8,6 Artış Gösterdi

Çin'de elektrik tüketimi, Şubat 2025 döneminde geçen yılın aynı ayına göre %8,6 oranında arttı. Ulusal Enerji İdaresi, bu döneme ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, elektrik tüketimi Şubat ayında yıllık bazda %8,6 artışla 743,4 milyar kilovatsaate ulaşırken, bu artışın başlıca nedenleri arasında tarım, ormancılık ve madencilik sektöründeki %10,2, imalat sektöründe %12,4 ve hizmetler sektöründe %9,7'lik yükseliş dikkat çekti.

Öte yandan, hane halkı elektrik tüketiminin ise %4,2 oranında azaldığı gözlemlendi. Ülkedeki genel elektrik tüketimi ise yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,3 artarak 1,55 trilyon kilovatsaat seviyesine ulaştı.