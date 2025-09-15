Çin Ekonomisinde Yavaşlama: Kötü Veriler Sonrası Ek Tedbir Beklentisi

Çin ekonomisinde kötü gelen veriler sonrası destek beklentisi

URHAN SANSARLIOĞLU - Çin'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrasında ekonomistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici ek adımlar atmasını bekliyor.

Kötü gelen veriler ne gösteriyor?

Açıklanan veriler, ülke ekonomisinde yavaşlamanın derinleştiğini ortaya koydu. Özellikle dış talepteki risklerin artması ve korumacı politikaların etkisi, ekonomik toparlanmayı zorlaştırıyor.

Ağustos ayında yıllık bazda perakende satışlar yüzde 3,4, sanayi üretimi yüzde 5,2, sabit sermaye yatırımları yüzde 0,5 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Ülkede temmuz ayında yıllık bazda perakende satışlar yüzde 3,7, sanayi üretimi yüzde 5,7, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 1,6 artmıştı.

Sanayi üretimi, Ağustos 2024'ten bu yana en düşük artışını gerçekleştirdi. Açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinde yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu.

Çin hükümetinin, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla iç talebi canlandırmak için uyguladığı teşvik politikalarının etkisinin azaldığı gözleniyor. Önceki aylarda merkezi ve yerel hükümetlerin tüketici ürünleri için uyguladığı takas teşvik programlarının etkisiyle perakende satışlarda sınırlı bir artış ivmesi yakalanmıştı.

Uzman görüşleri

Capital Economics'in Çin Ekonomisti Zichun Huang, ekonomik aktivitede hız kaybına işaret eden verilerle ilgili olarak hem kısa vadeli hem de yapısal endişeleri dile getirdi. Huang, "Çin'de yatırımların düşmesi ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde baskı oluşturdu." ifadesini kullandı.

Huang, açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitede hız kaybına işaret ettiğini ve söz konusu hız kaybının bir kısmının hava durumu kaynaklı bozulmalardan dolayı geçici olduğunu aktardı. Ayrıca Huang, "Ancak Çin'in temel büyümesinde de düşüş var ve bu da politika yapıcıları üzerinde ekonomiye ek destek için devreye girmeleri konusunda baskı oluşturuyor." dedi.

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen ise değerlendirmesinde, "Tüm bunlar, politika yapıcıların büyümeyi korumak için teşvik tedbirleri alma konusundaki aciliyet duygusunu artırıyor. Pekin yönetiminin emlak sektörünü istikrara kavuşturmayı ve iç talebi desteklemeyi amaçlayan daha fazla hedefli mali destek ve parçalı parasal genişlemeye gitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Finansal hizmetler şirketi Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda de Çin'deki ekonomik toparlanmanın yavaşladığını belirterek, "Ekonominin tekrar toparlanabilmesi için Çin hükümetinin daha fazla desteğine ihtiyaç duyulması muhtemel." dedi.

Beklentiler

Açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ülke ekonomisini destekleyecek yeni tedbirler alabileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, sene sonuna kadar Çin Merkez Bankasının (PBoC) faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Uzmanlar, hükümetin iç talebi canlandıracak hedefli mali teşvikler ve emlak piyasasını istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar atmasının beklendiğini vurguluyor.