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Çin İmalat Sektörü 2025'e Daralma ile Başladı

Çin'de imalat sanayi 2025'in başında daralma yaşadı; PMI verisi 49,1'e gerileyerek iç ve dış talepteki zayıflığı gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:16
Çin İmalat Sektörü 2025'e Daralma ile Başladı

Çin İmalat Sektörü 2025'e Daralma ile Başladı

Çin'de imalat sanayisindeki ekonomik aktivite, 2024 yılının son çeyreğindeki genişleme eğiliminin ardından 2025'in başlangıcında yeniden daralma gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından yayımlanan verilere göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak 2025'te bir önceki aya göre 1 puan azalarak 49,1 seviyesine geriledi.

PMI ve Siparişler

Ekim 2024'te 50,1 seviyesine çıkarak 5 ay aradan sonra büyüme göstermeye başlayan PMI, Kasım 2024'te 50,3 ve Aralık 2024'te de 50,1 ile 50 eşiğinin üzerinde kalmıştı. Ancak Ocak ayında imalat sanayi içindeki yeni siparişler alt endeksi 51'den 49,2'ye düşerken, yeni ihracat siparişleri ise 48,3'ten 46,4'e gerileyerek Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu durum, yeni yılda hem iç hem de dış talebin zayıfladığını göstermekte.

İstatistikçi Yorumları

UİB'in Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, bu düşüşün Bahar Bayramı tatiline erken başlayan işçilerin etkisiyle ortaya çıktığını belirtti. Cao, tatil sonrası aktivitede yeniden bir artış beklediklerini ifade etti.

ABD Siyasi Etkileri

Analistler, ABD'de göreve yeni başlayan Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağına dair beklentilerin, üreticilerin önceki aylarda ön sevkiyatlarını yoğunlaştırmasına neden olduğuna dikkat çekti. Çin'in ihracatı, 2024'ün son çeyreğinde büyük oranda imalat ürünlerine dayalı olarak hızlı bir artış kaydetmişti. İhracatın Ekim'de yüzde 12,7, Kasım'da yüzde 6,7 ve Aralık'ta yüzde 10,7 oranında yükselmesi bu durumu desteklemekte.

İmalat Dışı Sektörler

İmalat dışı PMI, Ocak 2025'te 2 puan azalarak 50,2 seviyesine geriledi. Ekim 2024’te 50,2 olan endeks, Kasım 2024’te 50 seviyesine düşmüş, Aralık 2024’te ise 52,2’ye yükselmişti. Ayrıca, inşaat sektörü alt endeksi 53,2'den 49,3'e düşerken, yeni siparişler alt endeksi de 51,4'ten 44,7'ye geriledi.

İstatistikçi Cao, bu kaybın inşaat sektörünün Bahar Bayramı döneminde ölü sezona girmesine bağlı olduğunu vurguladı. Hizmetler alt endeksi ise 52'den 50,3'e gerilese de genişleme seyrini sürdürmeye devam etti.

PMI endekslerinde 50’nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde bir artışa, altında kalan değerler ise azalmaya işaret etmektedir.

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