Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,5 Arttı

Çin, Elektrik Üretiminde Büyük Bir Artış Yaşadı

Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın 10 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 14,5 oranında arttığı bildirildi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ekim sonu itibarıyla toplam kapasite 3,19 milyar kilovata ulaştı.

Yenilebilir Enerji Kapasitesi Öne Çıkıyor