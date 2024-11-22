Çin'in Elektrik Üretim Kapasitesi Yüzde 14,5 Arttı

Çin, Elektrik Üretiminde Büyük Bir Artış Yaşadı
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın 10 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 14,5 oranında arttığı bildirildi. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ekim sonu itibarıyla toplam kapasite 3,19 milyar kilovata ulaştı.
Yenilebilir Enerji Kapasitesi Öne Çıkıyor
Bu dönemde, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 48, rüzgar enerjisi kapasitesi ise yüzde 20,3 artış gösterdi. Yenilebilir enerji kapasitesindeki bu artışın, 2024'ün ilk 3 çeyreğinde 200 milyon kilovata ulaşması ve toplam yeni kurulu kapasitenin yüzde 80 Yenilebilir enerji kaynaklarının yeni kurulu kapasite içindeki yüksek payı, Çin'in enerji dönüşümüne verdiği öneme işaret ediyor. Bu durum, ülkenin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımları gözler önüne seriyor. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Enerji Dönüşümüne Verilen Önem
Yenilebilir enerji kaynaklarının yeni kurulu kapasite içindeki yüksek payı, Çin'in enerji dönüşümüne verdiği öneme işaret ediyor. Bu durum, ülkenin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımları gözler önüne seriyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.