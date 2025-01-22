Çin'in Elektrikli Araç İhracatı AB'ye Gümrük Tarifelerine Rağmen Artış Gösterdi

Elektrikli Araç İhracatında Yükseliş

Çin'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdiği elektrikli araç ihracatı, 2024 yılı Aralık döneminde önemli bir artış sergiledi. Bu artış, AB'nin gümrük tarifelerini yükseltmesine rağmen gerçekleşti.

İhracat Rakamları ve Yıllık Değişim

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre, Aralık 2024 döneminde Çin'den AB ülkelerine 32,849 elektrikli araç ihraç edildi. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında bir artış gösterdi.

Düşüş Eğiliminin Sonlanması

Gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin yaratmış olduğu olumsuz etkilere rağmen, önceki iki ayda gözlemlenen düşüş eğilimi Aralık ayında tersine döndü. Özellikle Ekim 2023'te, Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatında yıllık bazda yüzde 40, Kasım ayında ise yüzde 25 oranında bir azalma yaşanmıştı.

2024 Yılı Genelinde İhracatta Düşüş

Ancak, 2024 yılı genelinde Çin'in AB'ye yaptığı elektrikli araç ihracatı yine de yüzde 6 azalma kaydetti. Bu durum, gümrük tarifelerinin etkisiyle birlikte, pazar dinamiklerini de etkileyen önemli bir faktör oldu.

AB Komisyonu ve Soruşturma Süreci

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlar üzerine bir sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturmanın sonucunda, Komisyon, Çin'den ithal araçlara yüzde 35'e varan ek gümrük vergileri getirme kararı aldı. AB üyesi ülkeler, 4 Ekim 2024 tarihinde bu ek gümrük vergilerine onay verdiler.