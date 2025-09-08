Çin'in Ham Petrol İthalatı Ağustos'ta %4,8 Artışla 49,5 Milyon Ton

Çin'in ham petrol ithalatı ağustosta aylık %4,8 artışla yaklaşık 49,5 milyon ton oldu; ocak-ağustosta toplam 376 milyon ton, yıllık %2,5 yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:52
Çin'in Ham Petrol İthalatı Ağustosta Yükseldi

Çin Genel Gümrük İdaresi, ülkenin ağustos ayına ilişkin öncü petrol ithalat verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'in ham petrol ithalatı ağustosta önceki aya göre %4,8 artışla yaklaşık 49,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Aylık ve Yıllık Değerlendirme

Verilerde yıllık bazda artışın %0,8 olduğu belirtildi. Ocak-ağustos dönemindeki toplam ham petrol ithalatı ise yaklaşık 376 milyon ton olarak kaydedildi; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %2,5lik bir artışa işaret ediyor.

Rafineri Sezonu ve Küresel Etki

Ülkede genellikle mart-mayıs dönemindeki rafineri bakımı nedeniyle düşen ham petrol ithalatı, takip eden aylarda rafinerilerin yeniden yüksek kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla yükseliyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol ithalatındaki bu değişim, küresel petrol piyasalarındaki hareketliliği de etkiliyor.

Çin'de sayıları 80'i geçen rafinerilerin büyük çoğunluğu devlet firmaları tarafından işletiliyor. Rafinelerin yıllık ham petrol işleme kapasiteleri 2024 sonu itibarıyla 956 milyon ton civarında bulunuyor.

