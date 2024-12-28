Çin Menşeli Laminat Parke İthalatına Nihai Soruşturma Açıldı

Çin Menşeli Laminat Parke İthalatına Nihai Soruşturma

Çin menşeli laminat parke ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı duyuruldu. Ticaret Bakanlığı, bu kararı "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" ile Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Yerli Üreticilerin Talebi

Yerli üreticilerin başvurusu üzerine, laminat parke ithalatına karşı yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kalkması halinde, bu üreticilerin zarar görme ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi. Bunun üzerine gerekli bilgi, belge ve delillerin toplandığı anlaşıldı.

Soruşturmanın Gerekçesi

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, Çin menşeli laminat parke ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verdi. Bu gelişme, yerli üretim sektöründe haksız rekabetin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.