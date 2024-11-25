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Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit tutarak, piyasalara 900 milyar yuan ek para aktarımında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:29
Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Çin Merkez Bankası Politika Faizini Değiştirmedi

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) sabit kalmasının ardından, Çin Merkez Bankası (PBoC) ana politika faizi olarak bilinen 1 yıl vadeli borçlanma faizini de değiştirmedi.

900 Milyar Yuanlık Para Aktarımı

PBoC, bugün gerçekleştirdiği açıklamada, "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) mekanizması aracılığıyla piyasaya 900 milyar yuan (yaklaşık 124,24 milyar dolar) para aktardığını bildirdi. Merkez Bankası, 1 yıl vadeli %2 faizle borç verirken, politika faizi niteliğindeki oranı değiştirmedi.

Piyasalarda Net Çekilme

Bu ay vadesi gelen MLF fonlarının toplamı 1,45 trilyon yuan (yaklaşık 200 milyar dolar) olduğundan, piyasalardan net olarak 550 milyar yuan (yaklaşık 75,92 milyar dolar) çekilmiş oldu. Bu süreç, piyasalardaki durumu daha fazla etkileyebilir.

Ekim Ayı İşlemleri

Geçtiğimiz ekim ayında, 14 gün vadeli ters repo işlemleri ile piyasaya %1,85 faizle 500 milyar yuan (yaklaşık 69,02 milyar dolar) sıcak para aktarıldı. Analistler, PBoC’nin son aylarda MLF ile piyasadan para çekerken, ters repo işlemlerini piyasalara nakit sağlamak için kullandığını belirtiyor.

MLF ve Ters Repo İşlemleri

MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında merkez bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlarken, ters repo işlemlerinde merkez bankası menkul varlıkları geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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