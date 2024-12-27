Çin Sanayi Karları Kasım'da Yüzde 8,4 Azaldı

Çin'in Sanayi Sektöründe Düşüş Devam Ediyor

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, kasımda yıllık yüzde 8,4 azalarak 3 aylık düşüş trendini devam ettirdi. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Kasım 2024 döneminde 6 trilyon 667 milyar yuana (yaklaşık 913 milyar dolar) ulaştı.

Devlet ve Özel Sektörde Karlılık Düşüşü

Sanayi şirketlerinin karları, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 azalarak devam eden düşüş eğilimini sürdürdü. Toplam kar, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalırken, 10 aylık bazda bu rakam yüzde 4,3 düşüş göstermiştir. Karlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 8,4, özel sektör işletmelerinde ise yüzde 1 azalmıştır.

Kronikleşen Ekonomik Sorunlar

Sanayi şirketlerinin karları, ağustosta yüzde 17,8, eylülde yüzde 27,1 ve ekimde yüzde 10 azalmıştı. Bu düşüş, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip olan Çin'de zayıf iç talep, deflasyon ve gayrimenkul sektörü sorunları gibi kronikleşen ekonomik problemlerin devam ettiğini göstermektedir.

Canlandırma Tedbirleri Yetersiz Kaldı

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, eylül ayının sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleri getirerek ekonomik büyümeyi teşvik etmeye çalışsa da, bu önlemlerin etkileri henüz reel ekonomiye yansımış değil. Çin ekonomisi, 9 aylık süreçte yüzde 4,8 büyüyerek hükümetin öngördüğü yüzde 5 civarındaki büyüme hedefinin altında kaldı.