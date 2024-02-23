Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,06 0,23%
EURO
33,64 -0,03%
ALTIN
2.016,04 0,46%

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Carrefoursa marketten Şubat ayı fırsatları kapsamında Komili marka ayçiçek yağı 139 TL’ye kadar düşecek. Carrefoursa kartınız varsa yaşadınız! İşte stokların tükenmek üzere olduğu ayçiçek yağı kampanyasının detayları…

Yayın Tarihi: 23.02.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:11
Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Carrefoursa marketler, Şubat ayı içerisinde birçok kampanyaya imza atarak Şubat ayı fırsatları kapsamında vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer Şubat ayı fırsatları kampanyası kapsamında ayçiçek yağının 4 litresini indirimli şekilde satışa çıkardı. Stoklarla sınırlı olan bu kampanya doğrultusunda Carrefoursa kartı olan vatandaşlar yaşadı. Doğru duydunuz! İşte Carrefoursa marketlerde Komili marka ayçiçek yağı indirimin detayları…

KOMİLİ MARKA AYÇİÇEK YAĞI 189 TL’DEN 139 TL’YE DÜŞÜYOR

Carrefoursa marketler tarafından başlatılan Şubat ayı fırsatları kapsamında Ayçiçek yağı indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Kampanya doğrultusunda normalde 189,90 TL’den satışa olan Komili marka 4 litre ayçiçek yağı, Carrefoursa kart ile 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 139,90 TL’ye düşecek. Kapmayanın bir adet ile sınırlı olduğunu aktaran Carrefoursa marketler, stokların tükenmek üzere olduğunu da duyurdu.

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

SON 161 ADET KALDI

Kampanyalı şekilde satışı gerçekleştirilecek Komili marka 4 litre Ayçiçek yağı için son 161 adet stok kaldığı market tarafından duyuruldu. Eğer sizlerde Carrefoursa karta sahipseniz ve 500 TL ve üzeri alışveriş yapacaksınız bu kampanya yüzünüze gülecek. Kampanyadan dilerseniz Carrefoursa online platformlardan dilerseniz de Carrefoursa market şubelerinden yararlanabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

O Üniversitesiye Sözleşmeli Personel Alımlar Başladı! KPSS Şartı Sadece 50! İşte Dolgun Maaşlar ve Başvuru Detayları

O Üniversitesiye Sözleşmeli Personel Alımlar Başladı! KPSS Şartı Sadece 50! İşte Dolgun Maaşlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Raporunu alan başvuruya gidiyor! 1000-2000 TL sosyal yardım müjdesi verildi
2
Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak
3
Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere
4
O marketten 10 TL üzeri alışveriş yapan yaşadı! Bulaşık makinesi tableti yüzde 50 indirimli satışta
5
Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak!
6
TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm
7
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak

Bu Görselde Kaç Tane Üçgen Var? İnsanların Sadece %1’i 15 Saniyede Doğru Cevabı Verebiliyor! İşte Zeka Testi

Kaşlarınızın Şekli Kişiliğiniz Hakkında Ne Söylüyor? Kavisli mi Düz mü? İşte Gizli Özelliklerinizi Ortaya Çıkaran Test

Dolar kuru 11 TL birden çakılacak! Korkutan tarihi verdiler

Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı’na 3550 Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte 32.5000 ₺ Maaşla Çalışma Fırsatı ve İlan Numaraları

Emekliler turnayı gözünden vurdu! Başvurusuz şartsız o tarihte hesaplara 6000 TL yatırılacak

Migros Ramazan kolisi kaç TL? 2024 Migros Ramazan kolisi fiyatları

Epic Games Store’da 620 TL’lik Oyun Bedava! Bu Fırsatı Kaçırmayın!

O Üniversitesiye Sözleşmeli Personel Alımlar Başladı! KPSS Şartı Sadece 50! İşte Dolgun Maaşlar ve Başvuru Detayları

Parfüme binlerce lira vermeyin! Evde doğal parfüm yapımıyla bedavaya misler gibi kokacaksınız

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri