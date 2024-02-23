Dev Ayçiçek yağı 139 TL’ye düşüyor! Stoklar tükenmek üzere

Carrefoursa marketler, Şubat ayı içerisinde birçok kampanyaya imza atarak Şubat ayı fırsatları kapsamında vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu sefer Şubat ayı fırsatları kampanyası kapsamında ayçiçek yağının 4 litresini indirimli şekilde satışa çıkardı. Stoklarla sınırlı olan bu kampanya doğrultusunda Carrefoursa kartı olan vatandaşlar yaşadı. Doğru duydunuz! İşte Carrefoursa marketlerde Komili marka ayçiçek yağı indirimin detayları…

KOMİLİ MARKA AYÇİÇEK YAĞI 189 TL’DEN 139 TL’YE DÜŞÜYOR

Carrefoursa marketler tarafından başlatılan Şubat ayı fırsatları kapsamında Ayçiçek yağı indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Kampanya doğrultusunda normalde 189,90 TL’den satışa olan Komili marka 4 litre ayçiçek yağı, Carrefoursa kart ile 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 139,90 TL’ye düşecek. Kapmayanın bir adet ile sınırlı olduğunu aktaran Carrefoursa marketler, stokların tükenmek üzere olduğunu da duyurdu.





SON 161 ADET KALDI

Kampanyalı şekilde satışı gerçekleştirilecek Komili marka 4 litre Ayçiçek yağı için son 161 adet stok kaldığı market tarafından duyuruldu. Eğer sizlerde Carrefoursa karta sahipseniz ve 500 TL ve üzeri alışveriş yapacaksınız bu kampanya yüzünüze gülecek. Kampanyadan dilerseniz Carrefoursa online platformlardan dilerseniz de Carrefoursa market şubelerinden yararlanabilirsiniz.