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Çin Yerel Yönetimlere Borç Tahvili Kotasını Yükseltti

Çin, yerel yönetimlerin borçlanma imkanını artırmak için özel tahvil kotasını 6 trilyon yuana çıkardı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:55
Çin Yerel Yönetimlere Borç Tahvili Kotasını Yükseltti

Özel Borç Tahvilleriyle Ekonomik Büyüme Destekleniyor

Çin hükümeti, ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla yerel yönetimlerin özel borç tahvili çıkarması için tanınan kotayı 3 yıl içinde 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltti.

Karar Ulusal Halk Kongresi'nden Geldi

Bu karar, Çin'de yasama işlevini yerine getiren Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda alındı.

Yerel yönetimlere sunulacak tahvil programı, borçlanma imkanını her yıl 2 trilyon yuan artırarak, yüksek maliyetli bilanço dışı borçların daha düşük faizle bütçeye entegre edilmesine olanak tanıyacak.

2024 Bütçesi İçin Öngörüler

Geçtiğimiz mart ayında meclise sunulan 2024 yılı bütçe teklifinde, borç sorunları yaşayan yerel yönetimler için 3 yılda toplam 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı tahvil kotası tanınacağı belirtilmişti.

Maliye Bakanı'ndan Açıklamalar

Maliye Bakanı Lan Fo'an, bu tahvil programının likidite baskısını azaltacağını ve kaynakların ekonomik kalkınmaya yönlendirilmesini sağlayacağını ifade etti. Yasama oturumu sonrası doğrudan bir tedbir açıklanmasa da, gelecek yıl için daha fazla destek politikasının planlandığını vurguladı.

Lan, "Merkezi hükümetin daha fazla borçlanma ve bütçe açığını artırma imkanı var. Şu anda bütçe politikasında sonraki adımlarımızı etkin şekilde planlıyoruz," dedi.

Yerel Yönetimlerin Borç Durumu

Çin, 2028 yılına kadar yerel yönetimlerin toplam borçlarının 12 trilyon yuana (1 trilyon 680 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor. Bu durum, ekonomik büyümeyi ve yerel kalkınmayı tehdit eden bir risk oluşturuyor.

Ekonomik Büyüme Hedeflerin Altında

Bu yılın ilk dokuz ayında, Çin ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü; bu, hükümetin yıl sonunda öngördüğü büyüme hedefinin altında bir performans sergiledi.

Yerel yönetimlerin borç sorunları, gayrimenkul sektöründeki daralma, artan iç talep zorluğu ve deflasyon gibi kalıcı problemlerle birleşerek ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Son bir ay içinde hükümetin ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik bazı tedbirler almasına rağmen, bunların etkileri henüz reel ekonomide net bir şekilde hissedilmedi.

Öte yandan, imalat sanayinde ekim ayında ekonomik aktivite genişleme göstermeye başladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 0,3 puan artışla 50,1'e yükseldi.

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