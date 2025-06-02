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Citroen, 2025'te Satış Rekoru Hedefliyor: 71 Bin Araç Satışı Planlıyor

Citroen, 2025 yılı için 71 bin araç satış hedefliyor. Markanın yeni modelleri E-C3 ve C3 Aircross ile büyüme planları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 11:56
Citroen, 2025'te Satış Rekoru Hedefliyor: 71 Bin Araç Satışı Planlıyor

Citroen'den 2025 İçin Büyük Hedef

Citroen, 2025 yılı itibarıyla marka tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşmayı planlıyor. Citroen Marka Direktörü Bora Duran, yeni tanıtılan E-C3 ve C3 Aircross modelleri ile birlikte toplamda 71 bin adetlik satış hedeflediklerini belirtti. Duran, bu rakamın Citroen tarihindeki en yüksek satış adedi olacağını vurguladı.

2024'te Yüzde 4,9 Pazar Payı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen tanıtımda Duran, 2024 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. 2023 yılında toplam satışlarının 61 bin 228 adet olduğunu söyleyerek, %4,9'luk pazar payına ulaştıklarını ifade etti.

Duran, hafif ticari araç satışlarında 18 bin 5 adede ulaştıklarını ve bu alanda %7'lik bir pazar payı elde ettiklerini açıkladı. Binek araçlarda ise toplamda 43 bin 223 satış yaparak %4,4'lük pazar payına sahip olduklarını aktardı.

2025 İçin Umut Verici Öngörüler

Duran, 2025 yılı için Türkiye pazarında öngördükleri toplam satış adedinin 1,2 milyon olduğunu bildirdi. Ocak-Nisan döneminde 17 bin 307 adet araç satışı gerçekleştirerek %4,5'lik pazar payına ulaşan Citroen, toplam pazarda 9. markası oldu. Ticari araç segmentinde %9,9 olan payı ile 4. sırada yer alıyor.

Yeni Modellerle Büyüme Stratejisi

Duran, yeni C3 ve C3 Aircross modellerine olan güvenini dile getirerek, bu iki modelle birlikte elde etmeyi planladıkları toplam %30'luk pazar payının, yıl sonunda %6'lık bir pazar payı hedefle sonuçlanacağını ifade etti. Ayrıca, elektrikli C3 modelinin pazardaki en uygun fiyatlı araç olacağına inanıyor.

Özellikle E-C3 ve C3 Aircross modellerinin pazar payına önemli katkı sağlayacağına dikkat çeken Duran, "Her iki modelin toplamı yaklaşık 15 bin adede ulaşacak ve bize ilave %1,3 - %1,4 pazar payı getirecek," dedi. İlerleyen günlerde Citroen’in satış hedeflerine ulaşması ve pazar yerini güçlendirmesi bekleniyor.

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, açıklamalarda bulundu.

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, açıklamalarda bulundu.

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, açıklamalarda bulundu.

Citroen Marka Direktörü Bora Duran, açıklamalarda bulundu.

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