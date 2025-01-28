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Coca-Cola'dan Avrupa'da Geri Çağırma Kararı: Yüksek Klorat Seviyeleri

Coca-Cola, Avrupa'da yüksek klorat seviyeleri nedeniyle içeceklerini geri çağırdı. Belçika'da birçok ürün toplatılıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 00:06
Coca-Cola'dan Avrupa'da Geri Çağırma Kararı: Yüksek Klorat Seviyeleri

Coca-Cola Avrupa'da Geri Çağırma İşlemi Başlattı

Coca-Cola, Avrupa'nın bazı ülkelerinde satışa sunulan içeceklerini geri çağırma kararı aldı. Bu duruma neden olan faktör ise yapılan analizlerde, ürünlerde yüksek miktarda klorat tespit edilmesi oldu.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'nın Açıklaması

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünlerin aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip olan Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait hem kutu hem de cam şişelerdeki içeceklerin geri çağrıldığı belirtildi.

Tüketicilere Önemli Uyarı

Tüketicilere, geri çağrılan ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulunularak, bu ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği ifade edildi.

Üretim ve Dağıtım Bilgileri

Belçika basınında yer alan haberlere göre, geri çağrılan Coca-Cola ürünleri, kasım ayından beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretilmişti. Ayrıca, bu ürünlerin Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg gibi ülkelere de gönderildiği bilgisi verildi.

Klorat Nedir?

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, insan sağlığı için tehlikeli olabileceğinden, geri çağrılma işlemi oldukça önemlidir.

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