Coinbase, SEC Davasını Düşürmeyi Kabul Etti: Kripto Para Sektöründe Önemli Gelişme

Coinbase, SEC'in Davasının Düşürülmesini Kabul Etti

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kendisine karşı açtığı davanın düşürülmesini kabul ettiğini duyurdu. Bu gelişme, kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Coinbase, konuyla ilgili olarak internet sitesinde, hukuk sorumlusundan Paul Grewal tarafından kaleme alınan "Büyük Bir Yanlışı Düzeltmek" başlıklı bir blog yazısı paylaştı. Yazıda, "SEC personeli, Coinbase'e karşı açtığı hukuka aykırı uygulama davasını, komisyon onayına tabi olmak kaydıyla, prensipte reddetmeyi kabul etti. Bu büyük bir yanlışı düzeltiyor." ifadeleri yer aldı.

Hukuk Açısından İzahat

Yazıda, Coinbase'in gerçekler ve hukuk açısından her zaman haklı olduğunu savunduğu vurgulandı. Söz konusu kararın, davanın en başında açılmaması gerektiğini doğruladığı belirtildi. "Bu sadece Coinbase için değil, müşterilerimiz, ABD ve bireysel özgürlükler için de bir zaferdir." değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda ayrıca, Coinbase'in Nisan 2021'de halka açıldığı ve bu süreçte SEC'in iş modelini detaylı bir şekilde inceledikten sonra halka açılmasına izin verdiği hatırlatıldı. İki yıl sonra, hiçbir değişiklik olmamasına rağmen SEC'in Coinbase'e dava açtığı aktarıldı.

Yasal Süreç ve Sonuçları

Yazıda, SEC'in "kriptoya karşı yürüttüğü savaşta, anayasada belirlenen kongre yetkisini gasp ederek yasaların üzerinde hareket ettiği" savunuldu. Davanın düşmesinin hukukun üstünlüğü açısından büyük bir zafer olacağı vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, SEC, 2023'te Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açmıştı.