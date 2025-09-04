Corendon Havayolları halka arz hazırlığında: 3 yıl içinde borsa hedefi

Corendon Havayolları halka arz hazırlığında

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, şirketin global bir yapıda olduğunu belirterek regülasyon kaynaklı eksikliklerin tamamlanmasının ardından borsaya kote olmayı planladıklarını açıkladı. Karaer, bunun hemen önümüzdeki yıl gerçekleşmeyebileceğini, ancak 3 sene içinde şirketin hazır hale geleceğini düşündüğünü söyledi.

Hibrit model ve Antalya'nın rolü

Karaer, Corendon'un hibrit çalışan bir havayolu olduğunu; hem charter uçuş hizmeti verdiğini hem de satış kanallarından uçuşları bireysel satışa açtıklarını vurguladı. Türk turizminin merkezi olan Antalya'da faaliyet gösterdiklerini belirten Karaer, 2024 yılında Antalya Havalimanı'na gelen yolcu sayısının 17 milyon olduğunu, bu seneki rakamların geçen yıla göre neredeyse aynı kaldığını, arada yüzde 1 düşüş veya yüzde 1 artış seviyesinde hareket ettiğini aktardı.

Maliyet baskıları ve döviz etkisi

Karaer, döviz kurunun enflasyonla paralel artmamasının otelcileri zorladığını, otellerde giderlerin yaklaşık yüzde 95'inin Türk lirası cinsinden olduğunu söyledi. Asgari ücret ve ürün maliyetlerinin artarken kurun aynı hızda yükselmemesinin turizmciler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Havacılıkta özellikle uçak bakım maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını, motor bakım süreçlerinin uzadığını ve teknik bakım tarafında maliyetlerin yükseldiğini ifade etti.

Kokpit personeli yetiştirmede geride kalındığını, pilot ve teknisyen maliyetlerinin arttığını söyleyen Karaer, bazı maaşların genellikle avro cinsinden ödendiğini ve başarılı Türk mühendislerin yurt dışına hizmet verdiğini kaydetti. Havalimanı vergilerinin pandemi sonrası dünya genelinde ciddi şekilde arttığını, Amsterdam-Antalya hattında bir yolcunun ödediği verginin yaklaşık 95 avro civarında olduğunu belirtti.

Her şey dahil sistemi eleştirisi

Karaer, Türkiye'nin 'her şey dahil' uygulamasının abartıldığını savundu. Yunanistan ve İspanya ile kıyaslayarak Türkiye'nin ürün kalitesi açısından üstün olduğunu ancak işletme ve konsept farklılıklarına dikkat çekti. Karaer, birçok otelde gereksiz çeşitlilik ve rekabetin ortaya çıktığını, bunun yerine daha sınırlı ve makul bir her şey dahil sistemine dönülmesi gerektiğini söyledi. Misafirlerin makul fiyatla rahatça yemek, denize girip dinlenmek istediğini vurguladı.

Filo ve tedarik sorunları

Hem Airbus hem Boeing tarafında yaşanan sorunlara değinen Karaer, Airbus'ta yaklaşık 2 bin 500 motorun arızalı durumda olduğunu, bunun bazı havayollarının operasyonlarını durdurmak zorunda kalmasına yol açtığını belirtti. Boeing'in Max 8 ve Max 9 modellerinde yaşanan sıkıntıların da piyasada uygun uçak bulmayı zorlaştırdığını, bu durumun fiyatları artırdığını ancak mevcut sorunların uçuş emniyetini doğrudan tehlikeye atmadığını kaydetti. Karaer, büyüme hedeflerine rağmen piyasada uygun uçak bulunmasının zor olduğunu ve 2030'a kadar müsaitlik sıkıntısı olabileceğini söyledi.

Global pazarda strateji ve büyüme

Karaer, yılda yaklaşık 10 milyon yolcu taşıdıklarını belirterek Almanya pazarının kapasitelerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu, Almanya payını azaltıp İngiltere ve Polonya pazarlarını büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şirketin tur operatörlüğü, otelcilik ve havayolu sektörlerinde aktif olduğunu, arkasında bir holding veya fon olmadığını, yurt dışından yatırımcıya açık olduklarını fakat yatırım gelmezse regülasyon eksiklikleri tamamlandıktan sonra borsaya kote olma planlarının olduğunu yineledi.

Antalya merkezli çalıştıklarını ancak global arenada mücadele ettiklerini belirten Karaer, Almanya, İngiltere ve Hollanda otoritelerine karşı ödemeler, hizmet ve kalkış performansı gibi konularda ciddi sorumlulukları ve yükümlülükleri olduğunu sözlerine ekledi.

