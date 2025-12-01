Çoruh EDAŞ'tan İlçe Yöneticilerine "Etkin İletişim ve Beden Dili" Eğitimi

Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi hedefliyor

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sunduğu elektrik dağıtım hizmetinde kaliteyi artırmak amacıyla ilçe yöneticilerine yönelik "Etkin İletişim ve Beden Dili Eğitimi" düzenledi.

Eğitim, kurumun kaliteli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı misyonu çerçevesinde ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla gerçekleştirildi.

5 ilde görev yapan 61 ilçe yöneticisinin katıldığı program, 2 gün boyunca beden dili, empati, aktif dinleme ve doğru iletişim yöntemleri üzerine uygulamalı çalışmalar içerdi.

Eğitimde etkin iletişimin temel prensipleri, doğru beden dili kullanımı ve saha yönetiminde iletişimin rolü ele alındı. Katılımcılar, uygulamalı oturumlarla iletişim becerilerini pekiştirirken; vatandaşla temasın en yoğun olduğu saha süreçlerinde daha güçlü, güven verici ve çözüm odaklı bir yönetim yaklaşımı geliştirme fırsatı buldu.

Çoruh EDAŞ, bu tür eğitimlerle hizmet kalitesini artırmayı ve müşteri memnuniyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

