Cumhurbaşkanı emeklilere sözünü tuttu: 5000 TL cepte!

Ekonomiden güvenliğe ve bölgesel gelişmelere kadar yaşanan gelişmeler üzerinde değerlendirme yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısından bu zamana kadar ülke ve millete hizmetle dolu günler geçirileceği açıklandı. Kabine Toplantısı 4 saat sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere verdiği sözü tuttu.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'incisine Antalya'da 2026 yılında ev sahipliği yapılacağını açıkladı. Terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize dönük tehditler karşısında sağlam bir duruş sergileyen yargımızın yanında olmaya devam edeceği açıklandı.

12. Kalkınma Planımızın ve hazırlıklarında önemli ölçüde tamamlanırken gelecek 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planını detayları önümüzdeki haftalarda alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

HAYAT PAHALILIĞINDA BÜYÜK MÜCADELE

Yaşanılan enflasyon verileri üzerine rasyonel olgularla baları tamamen koparken hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı aşamalar izleniyor. Hukuki ve idari tedbirlerle beraber yanında asıl milliyetçe ve bireyler olarak ahlak, erdem ve hak esas duruşların sergilenmesine açık olunduğu belirtildi.





EMEKLİLERE 5.000 TL ÖDEME

Enflasyon oranlarının yükselişi emeklilerin cebini zorlarken bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapılmaya başlandığı duyuruldu. Kabine toplantısı sonrasında yapılan değerlendirmelerde bir defaya mahsus olacak şekilde 5.000 TL ödeme yapılacağı yönünde bilgi verildi. Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirirken 12.2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen karar üzerine hayırlısı olması yönünde dilekler sunuldu.