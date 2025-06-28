Cumhurbaşkanı Erdoğan Döneminde Ulaştırma ve Altyapıya 300 Milyar Dolar Yatırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıl önce göreve başlamasının ardından ulaştırma ve altyapı yatırımlarına yaklaşık 300 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığının altını çizdi. Bolat, bu bilgiyi Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında düzenlenen ‘Zorlu Bir Küresel Ticaret Ortamı İçin Ulaşım Koridorları Tasarlamak’ adlı panelde paylaştı.

Bakan Bolat, ticaretin sağlanması için ulaştırma ve lojistiğin kritik önemde olduğunu vurguladı. “Adeta su, gıda ve diğer yaşam kaynakları olmazsa, lojistik ve ulaştırma da yoktur; dolayısıyla üretim ve ticaret de gerçekleşemez,” dedi. Hızla değişen ve büyüyen dünya ekonomisine dikkat çekerken, yatırım ve üretim azaldıkça ticaretin de düşeceğini ifade etti.

Bolat, ulaştırmanın sağlık krizlerinin ardından yaşanan ekonomik krizlerle de doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti ve Kovid-19 pandemisinin bu konudaki etkilerine dikkat çekti. Bu süreçte sağlık ve lojistik tedariklerin öneminin anlaşıldığını kaydetti.

“Uzakta üretilen gıdalar ve sanayi ürünleri taşıyamadığımız sürece değer taşımaz,” diyen Bolat, ürünlerin alıcılara ulaşmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, üretim ve ticaretin birbirine bağlı olduğunu belirterek, son 30-40 yılı incelediklerinde en çok gelişen alanın lojistik taşımacılık sektörü olduğuna dikkat çekti.

Bolat, uluslararası ticaretteki kritik koridorları ve projeleri de vurguladı: “Süveyş Kanalı, Malakka Boğazı ve Panama Kanalı gibi doğal koridorlar hayati önem taşıyor.” Bu bağlamda, Kanal İstanbul projesinin önemini de vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulaştırmada ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Bolat, dünya büyürken ortaya çıkan sorunların, ulaştırma ve lojistik sektörünün ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. “Bu tür uluslararası anlaşmalar, küresel düzenlemeler doğrultusunda uyulması gereken önemli unsurlar,” dedi.

Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Bakan Bolat, ülkenin Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasında bir kavşak noktası oluşturduğunu dile getirdi. 22 yıl içinde yapılan 300 milyar dolarlık yatırımın çoğunun özel sektör kaynaklı olduğunu belirtti.

Son olarak, Türkiye Yüzyılı'nın ulaştırma alanında bir dönem olarak görüldüğünü ifade eden Bolat, komşu ülkelerle de ulaştırma ve ticaret alanındaki sorunların çözümünde iş birliğinin önemini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, "Zorlu Bir Küresel Ticaret Ortamı İçin Ulaşım Koridorları Tasarlamak" adlı panele kataılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, "Zorlu Bir Küresel Ticaret Ortamı İçin Ulaşım Koridorları Tasarlamak" adlı panele kataılarak konuşma yaptı.