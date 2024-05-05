Cumhurbaşkanı jestiyle emekliye 10.000 TL ikramiye gibi ödeme! İki koşulla verilecek

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 17 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ekonomik destek adına 10.000 TL ek ödeme yapılacağını duyurdu. Bu ödemelerin emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladığı belirtildi. Emeklilere yönelik bu ek ödemenin Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla gerçekleştirileceği de belirtildi.

17 Milyon Emekliye 10.000 TL Nakdi Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki 17 milyon emekli vatandaşa yönelik önemli bir duyuru yaptı. Emeklilere ekonomik destek sağlamak amacıyla 10.000 TL ek ödeme yapılacağı müjdesini verdi. Bu ek ödemeler Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla dağıtılacak. Ek ödemenin detayları ise şu şekilde:





Emeklilere yönelik bu önemli destek paketi kapsamında 10.000 TL'lik ek ödeme devlet güvencesi altında sağlanacak. Ödemeler Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından emeklilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Emeklilerin zamlarına yapılan maaştan memnun olmamaları sonrasında sandıkta devlete mesaj verdiği görülmüştü. Bu kapsamda devlet emeklilere ek destekler sunarak ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamak amacıyla çeşitli destek programları düzenliyor. Belediyelerin de çeşitli yardımlar düzenlemesi sonrasında devlet 10.000 TL destek paketini açıklayarak emeklinin yüzünü güldürmeyi başardı.