Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: 12 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilecek

KOSGEB tarafından ''Acil Destek Kredisi Programı''nın devreye girilerek 1 milyon liraya kadar kredi verilirken, faizsiz 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli olarak kullanım sağlanıyor. Bakan Kacır, sosyal medya uygulamasından yapılan açıklamayla beraber sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler ve KOSGEB'den destek geldi.







Kurum üzerinden Kacır, İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesiyle yaşanan projeler düzenlenirken 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak ülkenin refahı amaçlanıyor.