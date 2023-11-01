  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: 12 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilecek

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: 12 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilecek

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: 12 ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilecek
KOSGEB'den faizsiz kredi müjdesi verilirken 12 ay geri ödemesi olmadığı duyuruldu. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon lira için kredi açıklaması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır detayları açıkladı.

KOSGEB tarafından ''Acil Destek Kredisi Programı''nın devreye girilerek 1 milyon liraya kadar kredi verilirken, faizsiz 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli olarak kullanım sağlanıyor. Bakan Kacır, sosyal medya uygulamasından yapılan açıklamayla beraber sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler ve KOSGEB'den destek geldi.

KOSGEB destek

Kurum üzerinden Kacır, İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesiyle yaşanan projeler düzenlenirken 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak ülkenin refahı amaçlanıyor. 

Ekonomi
5000 TL emekli ikramiyesinde tarih nihayet belli oldu
5000 TL emekli ikramiyesinde tarih nihayet belli oldu
Asgari ücret zammı için gözler o tarihe çevrildi
Asgari ücret zammı için gözler o tarihe çevrildi
Depremzedeler için toplanan milyonlarca liranın ne kadarı harcandı ortaya çıktı
Depremzedeler için toplanan milyonlarca liranın ne kadarı harcandı ortaya çıktı
Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik: İndirim rüzgarı tabelaya yansıdı
Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik: İndirim rüzgarı tabelaya yansıdı
Tüp fiyatlarına Kasım indirimi: Fiyat listesi değişti
Tüp fiyatlarına Kasım indirimi: Fiyat listesi değişti
İkinci el otomobil fiyatlarında işler değişiyor: Beklenen açıklama geldi
İkinci el otomobil fiyatlarında işler değişiyor: Beklenen açıklama geldi
Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim için tarih verildi
Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta indirim için tarih verildi