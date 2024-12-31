Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni Yıl Mesajı: Enflasyon Düşüşü Sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılına dair umut dolu bir mesaj yayımladı. Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da eser ve hizmet çıtasını daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca, "Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız." dedi.

Kritik Alanlara Öncelik Verilecek

Yılmaz, gıda, enerji, lojistik ve konut gibi kritik alanlara öncelik vereceklerini vurgulayarak, eğitim, sağlık, adalet ve emniyetin de vazgeçilmez alanlar olduğunu dile getirdi.

Dış Politika ve Barış Vurgusu

Dış politikada barış ve istikrarı etkin diplomasi ile sağlamaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, Suriye’nin barış ve istikrarı için çalışacaklarını, Gazze’deki insanlık suçlarının sona erdirilmesine yönelik çabaların süreceğini kaydetti. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için de gayret göstereceklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin iç cephe gücünün artırılacağı, emperyalist tuzakların boşa çıkarılacağı bir sürecin yaşanacağını ve terörsüz bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirtti. "81 ilimiz ve 86 milyon insanımız için gece gündüz ekip ruhuyla mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak, gereksiz tartışmalardan, enerjileri boşa harcayan gerilimlerden uzak duracaklarını ifade eden Yılmaz, yeni yılın tüm insanlık için barış, huzur ve refah getirmesini temenni etti. "Sağlıkla ve sevdiklerinizle birlikte nice yıllara." diyerek mesajını sonlandırdı.