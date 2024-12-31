DOLAR
35,36 -0,11%
EURO
36,76 0%
ALTIN
2.970,25 -0,26%
BITCOIN
3.346.232,86 -0,05%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni Yıl Mesajı: Enflasyon Düşüşü Sürecek

Cevdet Yılmaz, yeni yıl mesajında enflasyon düşüşü ve sosyal refah vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni Yıl Mesajı: Enflasyon Düşüşü Sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılına dair umut dolu bir mesaj yayımladı. Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da eser ve hizmet çıtasını daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca, "Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız." dedi.

Kritik Alanlara Öncelik Verilecek

Yılmaz, gıda, enerji, lojistik ve konut gibi kritik alanlara öncelik vereceklerini vurgulayarak, eğitim, sağlık, adalet ve emniyetin de vazgeçilmez alanlar olduğunu dile getirdi.

Dış Politika ve Barış Vurgusu

Dış politikada barış ve istikrarı etkin diplomasi ile sağlamaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, Suriye’nin barış ve istikrarı için çalışacaklarını, Gazze’deki insanlık suçlarının sona erdirilmesine yönelik çabaların süreceğini kaydetti. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için de gayret göstereceklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin iç cephe gücünün artırılacağı, emperyalist tuzakların boşa çıkarılacağı bir sürecin yaşanacağını ve terörsüz bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirtti. "81 ilimiz ve 86 milyon insanımız için gece gündüz ekip ruhuyla mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak, gereksiz tartışmalardan, enerjileri boşa harcayan gerilimlerden uzak duracaklarını ifade eden Yılmaz, yeni yılın tüm insanlık için barış, huzur ve refah getirmesini temenni etti. "Sağlıkla ve sevdiklerinizle birlikte nice yıllara." diyerek mesajını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EPDK'dan 2025 Yılı İçin Önemli Tarifeler Açıklandı
2
Yapay Zeka Zirvesi'24: Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu
3
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Heyeti Türkmenistan ile Taşımacılıkta Yeni Yollar Arıyor
4
İnceburun Deniz Feneri: 161 Yıldır Denizcilerin Güvencesi
5
Çocuklu ailelere 6 bin 390 TL yardım ödemesi! İhtiyaç sahibi anne babalar dikkat
6
Binlerce lira paranız PTT'de kalmış olabilir! TCKN ile hemen sorgulayıp geri alın
7
Emekli maaş ödeme tarihleri değişti! Listeye bakıp yeni takvimi hemen öğrenin!

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler