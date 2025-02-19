Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tarımda Sürdürülebilirlik Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Tarımda Sürdürülebilir Yaşam Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin tarımsal üretimde son derece kritik bir konumda olduğunu ifade ederek, "Son 22 yılda gıda ve tarım ürünlerinde 107 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik" dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Öncelikli Hedef

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı programda Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında yürütülen makro politikaların tarım ve kırsal kalkınmanın en önemli bileşenleri arasında yer aldığını vurguladı. Türkiye'nin gıda güvencesinin artan önemi üzerine konuşan Yılmaz, "İklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki kırılmalara dikkat çekerek, gıda arz güvenliğinin hayati olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tarımsal Başarısı

Yılmaz, 2023 yılı itibarıyla tarımsal hasılanın 68,5 milyar dolara ulaştığını belirterek Avrupa'da üretim açısından 1'inci, dünyada ise 9'uncu sırada yer aldığımızı açıkladı. Türkiye'nin 206 çeşit ürün yetiştirebilen eşsiz bir ülke olduğunu dile getiren Yılmaz, sebze üretiminde 4'üncü, meyve üretiminde ise 6'ncı sırada bulunduğumuzu vurguladı.

Kırsal Kalkınma Politikaları ve Destekler

Yılmaz, kırsal kalkınmayı desteklemek için birçok program yürütüldüğünü aktardı. Şunları kaydetti: "IPARD, TKDK, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı gibi projelerle 96 bin proje hayata geçirildi ve 126 milyar lira hibe destek sağlandı."

Su Verimliliği ve Yapay Zeka Uygulamaları

Yılmaz, sulama verimliliğini artırmak için yapay zekanın tarımda kullanımı gerektiğini belirterek, Türkiye'nin su zengini olmadığını vurguladı. Suyun tarımsal üretimde kullanılan miktarının %77 olduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, kapalı sistem sulamaya geçişin önemini tekrar hatırlattı.

Son olarak, kırsal alanda bütüncül bir yaklaşımın şart olduğunu belirten Yılmaz, Tarım Orman Şurası'ndan çıkacak sonuçların bu politikalara ışık tutmasını umduğunu ifade etti.