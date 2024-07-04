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Cumhurbaşkanından gece yarısı müjdesi! Emekliler zil takıp oynayacak: Günler önce duyuruldu

Emeklilere yönelik yeni bir çalışma başlatılırken, talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği öğrenildi. Milyonlarca emekliye beklenmedik bir jest.. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 04.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:21
Cumhurbaşkanından gece yarısı müjdesi! Emekliler zil takıp oynayacak: Günler önce duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına göre yakın zamanda emeklilere yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. Araştırma ve hazırlıklar başladı. Emekli maaşı artışlarının yanı sıra birçok destek sayesinde emeklilerin sosyal hakları da iyileştirilecek. Peki emeklileri hangi yeni düzenlemeler bekliyor? Detaylar haberimizde..

2024'ün n ilk yarısında kaydedilen yüksek enflasyon oranı, temmuz ayında emekli maaşı artışlarını gündeme getiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamasında refah payının daha da artırılmasının gündemde olmadığını söylese de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere özel talimatı vardı. Milyonlarca emekli bu karara sevinecek. Hazırlıklar başladı, toplumsal payın artırılmasına ilişkin rakamlar da gündemde..

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ZAM BEKLENTİSİ

Emekliler yılın ilk yarısında yüzde 49,25 gibi rekor bir artıştan yararlandı. Haziran enflasyon verileri Temmuz zammını netleştirecek. Diğer taraftan Bakan Vedat Işıkhan, emekli maaşlarının enflasyona göre artacağını ancak sosyal yardım ek oranı konusunda henüz yeni karar alınmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanından gece yarısı müjdesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZEL TALİMATLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyon ve yaşam masrafları nedeniyle emeklilerin sosyal güvenlik taleplerini yanıtladı. Cumhurbaşkanı, maaş zamlarının ekonomik şartlara göre değerlendirileceğini ve kısmi menfaat sağlanmasına çalışılacağını söyledi.

ARTIŞIN GELECEĞİ VE EMEKLİLERİN DURUMU

Sabit gelirli emekliler zamların mali sıkıntılarını hafifleteceğini umuyor. Ancak SGK uzmanları emeklilerin beklentilerini çok yüksek tutmamaları konusunda da uyarıyor. Çünkü temel maaş düzenlemeleri yapılmadıkça maaş artışlarının emekliler üzerinde pek bir etkisi olmayacak. Özellikle temel maaşı 8.000 TL'nin altında olanlar maalesef bu maaş artışının mağduru olacak.

EMEKLİLİK ÖDEMESİNDE YENİ DÜZENLEME

Öte yandan emeklilere yönelik sosyal koruma programı da yavaş yavaş hayata geçiyor. Ücretsiz ulaşım, ücretsiz ve indirimli konaklama, market desteği, iletişim desteği, indirimli giyim fiyatı gibi unsurların yer aldığı sosyal koruma programı için hazırlıklar devam ediyor.

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