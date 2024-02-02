Cüzdanında parası kalmayanlar hemen formu doldurabilir! Tek seferlik 15.000 TL nakit verilecek

Nakit sorunu yaşayanlara müjdeli haber geldi. ekonomik şartlar üzerinde zorluklar yaşanırken geçim sıkıntısı yaşayanlara destek verileceği açıklandı. İşte Aile Bakanlığı tarafından verilecek 15 bin TL ödeme detayları...

Cüzdanında parası kalmayanlar hemen formu doldurabilir! Tek seferlik 15.000 TL nakit verilecek
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Marketlerde fiyatlar alıp başını giderken ulaşım masrafların yükselmesiyle beraber maddi açıdan sorun yaşayanların sayısı artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer kurumlar kuruluşlar aracılığıyla çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Belirli şartların açıklanmasıyla beraber ihtiyaç sahiplerine 15.000 TL ödeme yapılacaktır.

Asgari ücretliler ve emekliler de gerekli durumlarda yardım alabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre destek tutarı 15 bin olarak belirlenirken destekten yararlanmak için hane içerisinde gelir ele alınır.

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YARDIM TUTARLARI NE KADAR?
Bakanlık tarafından verilecek ödemeler hane içerisindeki kişi sayısına göre farklılık göstemrektedir. Hanede olan 1-2 kişi aylık 1200 TL yardım ödenirken 3-4 kişilik ailelere 1800 TL, 5-6 kişilik hanelere ise 2400 T ödeme yapılmaktadır.

Yardım ödemeleri ayın 15'i ve 30'u arasında hesaplarda yerini alırken PTT şubelerinden ya da ziraat bankasından ödemeleri temin edebilirsiniz. Başvuru şartlarına uygunluk olduğunda ödemeler hemen hesaplara aktarılmaya başlar.

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