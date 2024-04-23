Bist 100
9.645,02 0%
DOLAR
32,59 0,21%
EURO
34,83 0,46%
ALTIN
2.399,02 -0,89%

Dağ gibi borcu birikenler oh çekecek! SGK tam 7 gün daha süre verdi

SGK prim borcunu hala ödememiş olanlar yandı! Son 1 hafta içinde ödemezseniz pişman olacaksınız. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 23.04.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:56
Dağ gibi borcu birikenler oh çekecek! SGK tam 7 gün daha süre verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının ödenmesi konusunda kritik bir uyarı yaptı. Kurum, 2024 yılı Şubat dönemi prim borçlarının KDV iadeleriyle birlikte 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini duyurdu. Bu son dakika açıklaması, borcu olan vatandaşların dikkatini çekti.

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 20 Nisan 2024'e kadar 2024/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup edilebileceği belirtildi. Ancak, bu tarihin uzatılması kararıyla birlikte borçların ödenmesi için son tarih 26 Nisan 2024'e ertelendi.

sgk prim borçları

Bu sürede, 1-30 Nisan tarihleri arasında çalışan sigortalı işçi istihdam eden işverenler, Şubat ayı prim borçlarını KDV iadelerinden mahsup ederek ödeyebilirler. Ödemelerin 26 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

SGK, borcu olan vatandaşların belirtilen tarihe kadar prim borçlarını ödemeleri gerektiğini vurguladı ve ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerin hukuki ve mali sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Borç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için bu son tarihi kaçırmamaları önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Dolar kuru 1 haftada tepetaklak olacak! Kemerlerinizi bağlayıp uçuşa hazırlanın!

Sütün içine atıp kaynatınca gençlik aşısı gibi etki ediyor! Vücuda full enerji sağlıyor

İntibak zammında önemli açıklama: Sadece 2000 sonrasını değil tüm emeklileri kapsaması gerekiyor

Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

Dağ gibi borcu birikenler oh çekecek! SGK tam 7 gün daha süre verdi

Çalışmadan yaşamak mümkün hale geldi! Perşembeden önce başvurana aylık 93.000 TL ödeniyor

Akbank müşterilerine 31 Mayıs duyurusu! Bunu yapmayan dev indirimden mahrum kalacak

Yapı Kredi'den 23 Nisan kampanyası: Çocuk Bayramına özel 1000 TL iade edecek!

Sütün içine atıp kaynatınca gençlik aşısı gibi etki ediyor! Vücuda full enerji sağlıyor

Tarıma dev destek! Çiftçinin yüzü yüzde 75 hibe ile gülecek

SGK'ya borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar uzatıldı

Bankalarda faiz depremi patlak verdi! Parasını o bankaya yatıran zengin olacak

İntibak zammında önemli açıklama: Sadece 2000 sonrasını değil tüm emeklileri kapsaması gerekiyor

SGK'dan müjdeli haber geldi! Tek şartla aylık 5.100 TL maaş verilecek!

Dolar kuru 1 haftada tepetaklak olacak! Kemerlerinizi bağlayıp uçuşa hazırlanın!