Dağ gibi borcu birikenler oh çekecek! SGK tam 7 gün daha süre verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçlarının ödenmesi konusunda kritik bir uyarı yaptı. Kurum, 2024 yılı Şubat dönemi prim borçlarının KDV iadeleriyle birlikte 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini duyurdu. Bu son dakika açıklaması, borcu olan vatandaşların dikkatini çekti.

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 20 Nisan 2024'e kadar 2024/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup edilebileceği belirtildi. Ancak, bu tarihin uzatılması kararıyla birlikte borçların ödenmesi için son tarih 26 Nisan 2024'e ertelendi.





Bu sürede, 1-30 Nisan tarihleri arasında çalışan sigortalı işçi istihdam eden işverenler, Şubat ayı prim borçlarını KDV iadelerinden mahsup ederek ödeyebilirler. Ödemelerin 26 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

SGK, borcu olan vatandaşların belirtilen tarihe kadar prim borçlarını ödemeleri gerektiğini vurguladı ve ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerin hukuki ve mali sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Borç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için bu son tarihi kaçırmamaları önem taşıyor.