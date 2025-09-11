Dahilde İşleme Rejimi'nde İhracatçılara Ek Süre İmkanı

Ticaret Bakanlığı tebliğiyle dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçılara, başvuru halinde belirli koşullarla izin sürelerine ek süre verilecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:28
Dahilde İşleme Rejimi'nde İhracatçılara Ek Süre İmkanı

Dahilde İşleme Rejimi'nde İhracatçılara Ek Süre İmkanı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçı firmalara, şartları sağlamaları durumunda ek süre tanındı.

Tebliğ ve uygulanması

Söz konusu düzenleme, "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" olarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğ ile amaç, ihracat taahhütlerinin yerine getirilebilmesini temin etmek olarak açıklandı.

Kimler yararlanacak ve ek süre koşulları

Buna göre, 1 Ocak 2022'den bugüne kadar düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bazı dahilde işleme izinleri için başvuru imkânı getirildi. İlgili izinler için, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, izin süresinin yarısı kadar ek süre verilebilecek; bu ek süre 3 ayı geçemeyecek.

Düzenleme, dahilde işleme rejimini kullanan ihracatçıların taahhütlerini tamamlamalarına destek olmayı hedefliyor.

